De conducir autobombas a manejar colectivos: la historia de la nueva chofer de transporte urbano en Victoria

María Eva Díaz comenzó a trabajar como chofer del Transporte Urbano Municipal de Victoria el 7 de octubre. Tras capacitarse durante cuatro años en Bomberos y realizar prácticas con conductores experimentados, hoy recorre la línea verde. Contó cómo vive esta nueva etapa laboral.
María Eva Díaz, la nueva chofer del Transporte Urbano Municipal (TUM) de Victoria, comenzó a conducir colectivos el pasado 7 de octubre y actualmente realiza recorridos en la línea verde, que incluye el sector de El Arenal. En una entrevista con Victoria Te Ve, contó cómo llegó al puesto y compartió su experiencia al frente de una unidad de transporte público.
"Fui convocada y muy alegremente lo acepté", expresó Díaz, quien explicó que su formación comenzó hace cuatro años en Bomberos, donde aprendió a manejar vehículos livianos y posteriormente unidades pesadas.
La conductora cuenta con licencia profesional y realizó prácticas acompañada por choferes experimentados del TUM. "Ya había tenido la práctica, la instrucción. Había salido con mis compañeros que ya tienen experiencia y después fui acompañada por otro chico en el TUM. Pasé la prueba", relató.
De conducir autobombas a manejar colectivos
Díaz reconoció que nunca había imaginado convertirse en conductora del transporte urbano, aunque siempre sintió interés por aprender a manejar vehículos de mayor porte. "Nunca me imaginé. Pero siempre me gustó, así que siempre me tiré por ese lado, al querer aprender siempre más", manifestó.
Actualmente conduce un colectivo con transmisión manual y trabaja durante el turno tarde, aproximadamente entre las 15 y las 21:30 horas. Entre sus responsabilidades mencionó garantizar la seguridad de los pasajeros durante el ascenso y descenso, cobrar los boletos y controlar las condiciones de la unidad.
Sobre sus primeras semanas de trabajo, destacó la respuesta de los usuarios y sus compañeros. "Re bien, fui muy bien recibida, tanto por la gente como por mis compañeros", aseguró.
Una nueva etapa al volante
La chofer señaló que ya realiza sus recorridos sin acompañamiento, luego de completar las instancias de capacitación y evaluación correspondientes.
También contó que los pasajeros comenzaron a reconocerla y que algunos manifestaron entusiasmo por conocerla durante los viajes.
"Me ha entusiasmado muchísimo, también porque fui muy bien recibida", concluyó Díaz, satisfecha con esta nueva etapa laboral.