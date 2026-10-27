Expo del Empleo 2026: empresas reciben currículums y explican qué perfiles buscan en Entre Ríos

La Expo del Empleo 2026 en Paraná reunió este martes a numerosos jóvenes interesados en encontrar trabajo, conocer empresas y prepararse para sus primeras entrevistas laborales. En el Centro Provincial de Convenciones (CPC), más de 35 firmas participaron con propuestas, recepción de currículums y actividades de orientación profesional.

Durante una recorrida de Elonce, estudiantes secundarios, universitarios y personas que buscan empleo aprovecharon los espacios de asesoramiento para conocer cómo presentar sus antecedentes laborales. Uno de los sectores más concurridos fue el de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), donde se ofrecieron recomendaciones para elaborar currículums, utilizar LinkedIn y afrontar entrevistas.

Máximo, estudiante de una escuela técnica, explicó que se acercó para mejorar su preparación. "Estoy interesado en cómo presentarme en una entrevista, descubrir mis fortalezas y debilidades y saber desenvolverme", contó. También señaló que ya había elaborado su currículum y buscaba recomendaciones para perfeccionarlo.

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Cómo preparar un currículum para conseguir empleo

Desde el espacio de asesoramiento de la UNER explicaron que los formatos de presentación laboral cambiaron y que actualmente resulta importante adaptar cada currículum al puesto solicitado.

Uno de los orientadores destacó que algunas empresas utilizan programas informáticos para seleccionar postulantes mediante palabras clave. Por eso, recomendó describir correctamente la experiencia y las capacidades: "Hay que hacer un currículum para cada puesto laboral".

También resaltaron la importancia de las habilidades blandas, como la comunicación, el trabajo en equipo, el liderazgo y la resolución de conflictos. Según explicaron, estas capacidades son especialmente valoradas por las empresas al momento de incorporar personal.

Expo Empleo 2026: Más de 35 empresas ofrecerán oportunidades laborales

Estudiantes buscan oportunidades y orientación profesional

Una joven de Paraná, próxima a finalizar Ingeniería Ambiental en la Universidad Nacional del Litoral, contó que asistió para conocer empresas y comenzar a enviar postulaciones.

"Me gustó más de lo que esperaba. Un lindo ambiente, muchas opciones", expresó. La estudiante aprovechó el servicio de fotografía profesional y escaneó códigos QR de las firmas que le interesaban para enviar posteriormente su currículum.

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En otro sector, un fotógrafo ofrecía retratos destinados a las postulaciones laborales. Explicó que actualmente se busca una imagen natural y representativa del candidato. "Ya no va tanto la seriedad en el currículum, sino que un poco de frescura también está buena", señaló.

Empresas entrerrianas explicaron qué perfiles buscan

Representantes de Laboratorios Lafedar, empresa ubicada en el Parque Industrial de Paraná, explicaron que reciben currículums tanto de manera presencial como mediante un código QR.

Abril, integrante del stand, indicó que la firma produce más de 600 productos farmacéuticos y exporta a más de 30 países. Sobre las postulaciones, remarcó la importancia de incluir información de contacto: "Vemos currículums que no tienen dirección o teléfono. Eso es importante para poder comunicarnos".

También señaló que la experiencia y las habilidades de los candidatos son aspectos centrales al evaluar perfiles para las distintas áreas de la empresa.

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Industria, oficios y posibilidades de inserción laboral

Desde Johnson Acero, representantes de Recursos Humanos explicaron que la compañía cuenta con aproximadamente 400 empleados y dispone de sectores productivos, metalúrgicos, carpintería y áreas administrativas.

Érica, integrante de la empresa, destacó que reciben postulaciones permanentemente. "Estamos todo el tiempo analizando perfiles, teniendo en cuenta los más interesantes y hay muchísimos puestos a los que se puede aplicar", manifestó.

Otro representante explicó que los oficios también representan oportunidades laborales, especialmente en las áreas productivas. Además, señaló que numerosos estudiantes se acercan con dudas sobre qué carrera elegir y encuentran orientación para conocer las distintas actividades de la industria.

La Expo del Empleo continuará hasta las 17 horas, con entrada libre y gratuita. La jornada permite que los asistentes establezcan contacto directo con empresas, presenten sus antecedentes y conozcan herramientas para mejorar sus posibilidades de inserción laboral.