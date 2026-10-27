Día de Muertos de las Mascotas: el origen de la tradición que se recuerda cada 27 de octubre

Cada 27 de octubre se conmemora el Día de Muertos de las Mascotas, una fecha dedicada a recordar a los animales que murieron y formaron parte de la vida de sus familias. La jornada está inspirada en las tradiciones mexicanas vinculadas con el Día de Muertos.

Según una creencia popular, durante la noche del 27 de octubre las almas de las mascotas regresan de manera simbólica a visitar los hogares donde vivieron. Por eso, algunas familias preparan ofrendas para recibirlas y recordar los momentos compartidos.

La conmemoración se realiza antes de las celebraciones del 1 y 2 de noviembre, dedicadas a recordar a las personas fallecidas. En los últimos años, la costumbre de homenajear a los animales también se extendió a otros países de América Latina.

Los altares para recordar a las mascotas

Una de las formas de participar del Día de Muertos de las Mascotas es preparar un pequeño altar en el hogar. Cada familia puede elegir objetos que representen el vínculo con el animal y las rutinas que compartían.

Las fotografías suelen ocupar un lugar central, junto con juguetes, mantas u otros elementos que la mascota utilizaba. Algunas personas también dejan su comida preferida y un recipiente con agua fresca.

Dentro de la tradición, el agua simboliza el descanso tras el viaje espiritual y las velas o luces representan una guía para el regreso. Las flores y las cartas, por su parte, permiten acompañar el homenaje con mensajes de afecto.

Otras maneras de rendir homenaje

La fecha no requiere una forma única de celebración. Quienes prefieren un gesto más sencillo pueden reunir fotografías, escribir una carta o compartir recuerdos con familiares y amigos.

También hay personas que eligen plantar un árbol o una flor en memoria de sus mascotas, o visitar el lugar donde descansan sus restos. En las redes sociales, la jornada suele acompañarse con imágenes y relatos sobre los animales recordados.

La tradición puede incluir a perros, gatos y otras especies que hayan integrado un hogar. El 27 de octubre se convirtió así en una ocasión para dedicarles un espacio de recuerdo.