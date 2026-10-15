Viajar al exterior con mascotas: cómo tramitar el certificado del SENASA y cuáles son los plazos

El trámite para viajar con mascotas al exterior requiere contar con un Certificado Veterinario Internacional (CVI), documento emitido por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). Ante el inicio de la temporada alta, el organismo recordó los pasos para obtenerlo y destacó la importancia de iniciar las gestiones con anticipación.

Cada país establece sus propias condiciones sanitarias para el ingreso de perros y gatos. Por ese motivo, antes de organizar el viaje es fundamental consultar los requisitos específicos del destino, que pueden incluir vacunación antirrábica, certificados de salud y documentación adicional.

El SENASA ofrece distintas modalidades para obtener el certificado, según el país elegido. Aunque el procedimiento puede realizarse de manera sencilla, presentar información incompleta o incorrecta puede generar demoras que afecten la fecha prevista de salida.

Paso a paso para viajar con mascotas al exterior

El primer paso consiste en ingresar al sitio oficial del SENASA para consultar las exigencias sanitarias del país de destino y verificar el costo del trámite.

Luego, el propietario debe acudir a su veterinario de confianza con el listado de requisitos y los plazos correspondientes. Allí podrá reunir los certificados necesarios, controlar la vigencia de las vacunas y completar la documentación sanitaria.

Una vez reunidos los documentos, deberá elegir la modalidad de gestión del CVI. Al momento de viajar, tendrá que llevar el certificado internacional junto con el comprobante original de vacunación antirrábica.

(SENASA)

CVI digital: para qué países está disponible

El CVI digital permite realizar todo el procedimiento por internet cuando el destino es Brasil, Chile, Paraguay o Uruguay. También está disponible para quienes viajan por tierra a Tierra del Fuego atravesando territorio chileno.

Estos destinos concentran aproximadamente el 90% de las solicitudes durante la temporada alta. El sistema permite cargar la documentación, abonar el trámite y recibir el certificado por correo electrónico para descargarlo e imprimirlo.

(SENASA)

La solicitud puede iniciarse las 24 horas, cualquier día de la semana, aunque su procesamiento se realiza en días hábiles. No es necesario concurrir a una oficina, llevar al animal ni contratar intermediarios.

Cómo gestionar el certificado para otros destinos

Para viajar a países que no cuentan con la modalidad digital, los interesados deben solicitar un turno mediante el Sistema Mascotas. La reserva puede realizarse hasta 30 días antes del viaje en las oficinas habilitadas.

Durante la autogestión se cargan los datos del viajero, la mascota y el destino. Después se selecciona la oficina, se generan los cupones correspondientes y se abona el arancel antes de asistir.

El día del turno, la persona deberá presentar la documentación original y una copia, además del número de precertificado. En esta instancia tampoco es necesario concurrir con la mascota.

Validez del certificado y recomendaciones

El SENASA recordó que el CVI tiene una validez limitada, que puede ser de 60 días para viajar y regresar, siempre que la vacunación antirrábica permanezca vigente y se cumplan las condiciones del destino.

También recomendó elegir una única modalidad de tramitación, ya que iniciar solicitudes por diferentes vías puede generar inconvenientes. Además, cada certificado corresponde a una sola mascota, por lo que debe realizarse un trámite individual por animal.

Para recibir asesoramiento, los interesados pueden escribir a responde@senasa.gob.ar, comunicarse por WhatsApp al +54 11 3585-9810 o consultar las oficinas certificantes del SENASA.