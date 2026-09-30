Turismo en Entre Ríos: la apuesta “Pet Friendly” y los nuevos atractivos que presentó

El turismo en Entre Ríos tuvo una destacada participación en la Feria Internacional de Turismo (FIT), desarrollada en el predio de La Rural, en Buenos Aires. La provincia integró el espacio de la región Litoral y presentó diferentes propuestas destinadas a ampliar su oferta, entre ellas la iniciativa “Pet Friendly”, el turismo fluvial y el crecimiento del enoturismo.

Jorge Satto, presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos, dialogó con Elonce y dimensionó la importancia del encuentro. “La feria es realmente muy importante, es la más grande de Sudamérica y una de las tres más grandes del mundo en materia turística. Ocupa todo el predio ferial de Palermo”, afirmó.

Además, precisó la magnitud de la exposición: “Son 42.000 metros cuadrados de exposición. En este caso hubo 66 países representados y, por supuesto, estuvieron todas las provincias argentinas y los principales destinos con su stand propio”.

La presencia de Entre Ríos en la FIT

La provincia formó parte del stand de la región Litoral, un espacio de más de 1.300 metros cuadrados compartido con Santa Fe, Chaco y Corrientes. Allí se buscó representar principalmente la riqueza natural entrerriana y promocionar los diferentes productos disponibles durante todo el año.

“La verdad que este año fue un stand maravilloso, muy bien logrado, que representa muy bien toda la naturaleza y todos los verdes que tiene Entre Ríos para mostrar”, sostuvo Satto. Según señaló, el espacio recibió durante las jornadas a autoridades nacionales y representantes de organismos vinculados a la actividad.

Al referirse a las posibilidades de la provincia, remarcó su diversidad frente a destinos caracterizados por una marcada estacionalidad. “Entre Ríos tiene un potencial inagotable porque tiene productos para todo el año”, aseguró.

La variedad como una de las fortalezas

Satto enumeró entre las alternativas las playas, los ríos, las termas, las bodegas, los carnavales y el patrimonio histórico. A ellas agregó la gastronomía, las fiestas provinciales, regionales y nacionales, además de los espectáculos organizados en distintas localidades.

En ese sentido, destacó especialmente el posicionamiento de Entre Ríos para escapadas y fines de semana largos debido a su cercanía con importantes centros urbanos. “Ahí es donde Entre Ríos cobra verdadera importancia, sobre todo en el tema de las escapadas y los fines de semana largos, porque tenemos proximidad de los grandes centros emisores”, expresó.

Buenos Aires, Rosario y Córdoba constituyen mercados relevantes por su cercanía geográfica, mientras que Satto señaló que también se trabaja para incrementar la llegada de visitantes extranjeros.

Entre Ríos avanza como provincia “Pet Friendly”

Uno de los principales anuncios realizados durante la FIT fue la decisión de avanzar en la consolidación de Entre Ríos como un destino preparado para recibir a turistas que viajen acompañados por sus mascotas. Satto explicó que la iniciativa surgió a partir de observar nuevas demandas dentro del sector.

“Queríamos dar un anuncio que trascendiera, que fuera impactante y realmente nos fue muy bien con esta idea de hacer una declaración de Entre Ríos, provincia Pet Friendly”, manifestó.

Antes del lanzamiento se realizó un relevamiento de la infraestructura existente. “Ya sabemos que hay 500 establecimientos hoteleros en distintos formatos (hoteles, cabañas, búngalos y otros tipos de residencias), que reciben a las mascotas, y a la vez hay 125 prestadores de distintos servicios que también son Pet Friendly”, detalló.

Servicios para quienes viajan con mascotas

El proyecto pretende avanzar más allá de permitir el ingreso de animales a determinados establecimientos. Según explicó Satto, el objetivo será desarrollar una red que contemple las distintas necesidades que puedan presentarse durante las vacaciones.

“Dar toda una atención a la mascota y tratarla como otro turista más, prestándole servicios”, resumió. Como ejemplo, planteó la necesidad de contar con alternativas para cuidar a los animales cuando sus responsables concurran a actividades en las que no puedan ingresar con ellos.

Entre los primeros aliados de la iniciativa mencionó a Flechabus, con servicios regulares hacia diferentes puntos de Entre Ríos que permiten trasladar mascotas. También destacó la incorporación de Chicho, una aplicación desarrollada por emprendedores de Paraná que utiliza un código QR colocado en una chapa para identificar al animal en caso de extravío.

Una herramienta para mascotas extraviadas

Sobre el funcionamiento de la plataforma, Satto explicó: “En caso de extravío, cualquiera escanea esa chapita, ya sea que esté en su propio lugar o fuera de su destino, donde es más difícil encontrarla porque nadie la conoce. Ahí pueden sacar todos los datos de un teléfono, de un contacto, quién es el dueño, qué cosas requiere la mascota, cómo se alimenta, un montón de datos”.

La propuesta también incorporó un seguro destinado a cubrir eventuales contingencias durante los viajes. El titular del Ente Mixto adelantó que buscarán sumar nuevos prestadores y servicios para ampliar progresivamente la red.

La participación entrerriana en la FIT permitió, además, presentar otras propuestas vinculadas con segmentos específicos. Una de ellas estuvo relacionada con el turismo fluvial y otra con el crecimiento de la actividad vitivinícola y el enoturismo.

Paraná recibirá al Foro Nacional de Turismo del Vino

Satto confirmó que el 21 y 22 de octubre se realizará en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná el sexto Foro Nacional de Turismo del Vino. Las anteriores ediciones tuvieron como sedes a Mendoza, San Juan, San Luis, Salta y Córdoba.

El funcionario destacó un cambio dentro de la actividad: “Se consume menos vino que históricamente, pero se visitan mucho más las bodegas. Baja la cantidad de consumo, pero aumenta la estadía y la compra en origen de los vinos; se los saborea, se pasan los atardeceres, se hacen recitales y degustaciones de comida”, explicó.

Finalmente, remarcó el posicionamiento alcanzado por la provincia en ese segmento y planteó el objetivo de seguir ampliándolo. “Ya hay 30 bodegas en Entre Ríos que reciben turistas y queremos que haya muchísimas más”, concluyó Satto. La propuesta, indicó, se complementa con las playas, los carnavales, las termas y el patrimonio histórico provincial.