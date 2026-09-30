Lapachos negros: alertan por daños en las raíces y riesgo de caída ante tormentas

REDACCIÓN ELONCE
Doce lapachos negros de unos 50 años fueron afectados por una obra en inmediaciones de Plaza 1º de Mayo. Especialistas advirtieron a Elonce que se dañaron raíces estructurales y reclamaron medidas urgentes para preservar los ejemplares.
Doce lapachos negros ubicados en inmediaciones de Plaza 1º de Mayo, en Paraná, resultaron afectados en sus raíces estructurales durante la ejecución de una obra. Referentes ambientales advirtieron a Elonce que los ejemplares tienen alrededor de 50 años y atraviesan su período de floración, por lo que la intervención podría comprometer su supervivencia y estabilidad frente a tormentas.
Según detallaron, siete de los árboles afectados se encuentran sobre calle 25 de Mayo, entre Belgrano y 9 de Julio, mientras que otros cinco están ubicados entre 9 de Julio y Papa Francisco o Monte Caseros, dependiendo de la vereda. La preocupación se centró en que los trabajos alcanzaron raíces estructurales, fundamentales para el anclaje de los árboles.
Los especialistas señalaron que la intervención ocurrió en un momento particularmente sensible. “Ahora está sucediendo esto en plena floración, donde los árboles están utilizando muchísima de su energía vital para este período y este proceso. Entonces, lastimarlos en este momento los puede llegar a enfermar muy gravemente”, explicaron.
Advirtieron por la supervivencia de los lapachos
Los ambientalistas explicaron que el lapacho negro requiere determinadas condiciones para conservar adecuadamente su sistema radicular y señalaron que mantener las raíces expuestas puede provocar daños adicionales. A eso se suma que se trata de árboles que durante décadas crecieron en un entorno urbano atravesado por cañerías, estructuras y suelos poco favorables.
“Dejarlas al aire libre, expuestas al sol, cuando además necesitan oscuridad en esta época de primavera, es riesgoso para la salud y para la supervivencia del lapacho. Además del riesgo de caída o la falta de anclaje porque le han sacado la tierra, corre riesgo su supervivencia”, indicaron.
En ese sentido, destacaron que los ejemplares consiguieron desarrollarse durante décadas pese a las dificultades propias del entorno urbano. “Recordemos que vienen de un crecimiento en un lugar hostil, entre caños, hierro y tierra poco nutrida, y aun así nos han regalado todos los servicios ambientales de los que gozamos”, remarcaron.
Riesgo de caída ante tormentas
Una de las mayores preocupaciones estuvo relacionada con la posibilidad de que la pérdida de anclaje incremente el riesgo de caída ante fenómenos meteorológicos intensos. Por ese motivo, reclamaron evaluar individualmente cada ejemplar y proteger las raíces que quedaron expuestas.
“Hay que tomar medidas urgentes, resguardar esas raíces y controlar uno a uno el estado en el que están para evitar caídas frente a las tormentas”, alertaron.
También dimensionaron el peso de los árboles y las consecuencias que podría tener una eventual caída. “Son unidades que deben pesar casi media tonelada. Entonces, si le quitás el anclaje superior y le agregás una fuerte tormenta, corre riesgo de que, aun vivo, se caiga”, explicaron.
Los ejemplares afectados tienen alrededor de medio siglo de antigüedad y forman parte del arbolado de las veredas que rodean Plaza 1º de Mayo. Los especialistas remarcaron que reemplazarlos por especies diferentes no permitiría recuperar rápidamente los beneficios ambientales que brindan.
“No es lo mismo un lapacho negro que una palmera”
“Estos ejemplares tienen alrededor de medio siglo. ¿Qué pasa cuando cae? Después lo reemplazan por una palmera, pero la verdad que no es lo mismo”, expresaron.
Además, destacaron la importancia de conservar especies nativas debido al papel que cumplen dentro del ecosistema urbano. “El árbol nativo trae las aves que necesitamos, trae los insectos que necesitamos. No es caprichoso. No es lo mismo un lapacho negro que una palmera”, señalaron.
En ese sentido, agregaron: “Siempre es mejor una palmera que no tener nada, pero antes que una palmera es mejor tener un lapacho negro y los tenemos. Si no, hay que esperar 50 años y probablemente ninguno de nosotros esté”.
El Municipio comenzó a evaluar la situación
Los referentes ambientales indicaron que no presentaron formalmente un pedido de informes porque desde el Municipio se comunicaron con la asociación luego de conocerse la situación.
“Esta mañana estuve hablando con Xavier Bilbao, que es el encargado del Comité de Cambio Climático del Municipio. Tuvimos un intercambio positivo; por suerte tomaron cartas en el asunto, están haciendo un informe y viendo qué medidas pueden tomar”, señalaron.
Asimismo, explicaron que acercaron las observaciones realizadas por su equipo técnico y solicitaron una intervención inmediata sobre los árboles cuyas raíces ya fueron afectadas. También plantearon la necesidad de tomar precauciones antes de que los trabajos continúen hacia otros ejemplares. “Tomando medidas en este momento, sobre todo por los lapachos que ya están intervenidos, tiene que hacerse de manera urgente. Y por los lapachos que están enfrente, porque entendemos que esta obra va a avanzar, tomar estas medidas ahora puede disminuir los riesgos”, sostuvieron.
Una advertencia que excede a los siete árboles
Los ambientalistas vincularon la situación con un problema más amplio relacionado con el mantenimiento del arbolado urbano y las consecuencias que pueden generar árboles dañados o podas inadecuadas ante episodios de tormentas severas.
“Con árboles enfermos, dañados y con malas podas vamos a tener muchísimo más riesgo de caída”, advirtieron. Además, estimaron que “por cada barrio estamos hablando de entre cinco a 15 árboles que tienen caída de ramas o caída del árbol completo”.
Finalmente, plantearon que la problemática también debe analizarse como una cuestión de política pública. Según explicaron, ante tormentas intensas, una gran cantidad de trabajadores municipales podría quedar abocada a retirar ramas y árboles caídos en lugar de atender otras emergencias, como obstrucciones de desagües pluviales, voladuras de techos o familias afectadas por inundaciones.