El Niño: refuerzan tareas en calles y arroyos y prevén centros de evacuados en Paraná

La Municipalidad de Paraná avanzó con un plan de contingencia para afrontar posibles emergencias climáticas asociadas al fenómeno de El Niño. Las acciones incluyeron tareas preventivas en calles, arroyos y alcantarillas, la preparación de espacios para eventuales evacuados y un esquema de asistencia sanitaria, alimentaria y psicológica para las familias que pudieran resultar afectadas.

Los detalles fueron brindados durante una reunión informativa desarrollada en Sala Mayo, de la que participaron instituciones, comisiones vecinales, Prefectura y diferentes actores de la sociedad civil. El encuentro formó parte de una serie de reuniones que el Comité de Emergencia Municipal realizó en distintos sectores de la ciudad.

Al respecto, el secretario municipal de Desarrollo Humano, Enrique Ríos, explicó a Elonce que anteriormente se concretaron encuentros en Bajada Grande, Escuela Hogar y Escuela Nº 100, con el objetivo de difundir el plan y coordinar acciones con la comunidad.

Un esquema para actuar antes, durante y después

“Buscamos fundamentalmente el acompañamiento de la comunidad, el conocimiento y poder articular medidas de acción para enriquecer este plan y volverlo efectivo”, explicó Ríos.

El funcionario señaló que el esquema municipal fue diseñado para intervenir en las distintas etapas de una eventual emergencia. “El plan de contingencia tiene diferentes aristas. Tiene que ver con generar herramientas para atender el momento previo, durante y después de las emergencias producto del fenómeno de El Niño”, detalló.

Comité de Emergencia Municipal (foto Elonce)

Defensa Civil y Servicios Públicos tendrán una participación central en las intervenciones, mientras que las áreas de Desarrollo Humano y Salud estarán encargadas de brindar asistencia integral a las personas afectadas.

El dispositivo contempló asistencia alimentaria y sanitaria, además de acompañamiento psicológico para quienes deban atravesar una situación de emergencia. “Siempre que suceden estas situaciones se generan circunstancias traumáticas porque afectan a la familia en su conjunto”, sostuvo Ríos.

Prevén lugares para recibir a evacuados

Ante la posibilidad de que determinadas familias deban abandonar sus viviendas, el municipio también contempló espacios destinados a alojar temporalmente a evacuados y autoevacuados.

“Hemos previsto estas situaciones con un equipo de contingencia y establecido lugares propicios para que las personas puedan permanecer, al menos circunstancialmente, mientras dure el proceso de emergencia”, explicó el secretario de Desarrollo Humano.

Desde el municipio remarcaron que el objetivo fue contar anticipadamente con un esquema de actuación que permita responder ante distintos escenarios, especialmente frente a lluvias intensas o una eventual crecida del río Paraná.

Refuerzan desagües, alcantarillas y arroyos

Por su parte, el coordinador de la Secretaría municipal de Planificación e Infraestructura, Xavier Bilbao, explicó a Elonce que se intensificaron diferentes intervenciones de infraestructura para disminuir los riesgos de anegamientos.

Entre las medidas se reorganizaron las tareas del programa Calle a Calle para incorporar trabajos destinados a mejorar el escurrimiento, principalmente en calles no pavimentadas.

Limpieza de arroyo Colorado (archivo Elonce)

“Estamos intensificando el mejoramiento de los escurrimientos para que el agua pueda circular de la mejor manera y no genere anegamientos en las calles ni afecte a los vecinos”, detalló Bilbao.

El funcionario destacó que mantener la conectividad durante una emergencia resulta fundamental tanto para permitir la salida de personas desde sectores de riesgo como para garantizar el ingreso de Defensa Civil, ambulancias y otros servicios.

Los trabajos también incluyeron limpieza de arroyos, alcantarillas y márgenes, además de otras intervenciones destinadas a favorecer el escurrimiento del agua.

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Advirtieron por los residuos en los arroyos

Bilbao pidió especialmente la colaboración de los vecinos para evitar arrojar residuos, ramas y escombros en calles, contenedores desbordados o márgenes de cursos de agua.

“Es muy importante que colaboremos y no dejemos residuos donde no corresponde. En este contexto climático, en las márgenes de los arroyos, solamente terminamos afectando a los vecinos que están en las zonas de mayor riesgo”, advirtió.

El funcionario explicó que la ciudad cuenta con alrededor de 90 kilómetros de cauces y reconoció que no existe la posibilidad de ejecutar, en el corto plazo, una solución definitiva para eliminar todos los riesgos existentes en sus márgenes.

Sin embargo, destacó intervenciones específicas, como la realizada sobre el arroyo Colorado, a la altura de calle Cabildo Abierto, donde se ejecutaron trabajos de contención para brindar estabilidad a ambas márgenes.

Alertas y recomendaciones para las familias

Las autoridades señalaron que una parte central del plan estará relacionada con la comunicación de alertas tempranas. El municipio prevé informar a la población sobre los diferentes niveles de riesgo -amarillo, naranja o rojo- y las acciones que deberán adoptar las familias ante cada escenario.

“Lo más importante que estamos haciendo en gestión de riesgo es la prevención y la información a la comunidad”, sostuvo Bilbao.

En ese sentido, remarcó que ante una emergencia la prioridad deberá ser preservar la integridad de las personas. “Primero está la salud, primero la familia y luego los bienes materiales. No hay que ponerse en riesgo innecesariamente”, concluyó.

El Comité de Emergencia Municipal continuará con la coordinación entre las diferentes áreas e instituciones para disponer de los recursos necesarios ante eventuales contingencias climáticas vinculadas con El Niño.