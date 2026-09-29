El Niño avanza hacia su momento más intenso: cuándo llegaría el pico

El Niño 2026-2027 seguirá fortaleciéndose hacia fin de año y podría alcanzar una intensidad histórica. En Argentina crece la atención por las lluvias, las crecidas de los ríos y el riesgo de inundaciones durante los próximos meses.
El Niño 2026-2027 continúa fortaleciéndose en el océano Pacífico y las proyecciones internacionales anticipan que podría alcanzar una intensidad excepcional hacia finales de este año. El escenario mantiene bajo atención a la Argentina por la posibilidad de lluvias superiores a las habituales, crecidas de los grandes ríos y eventuales inundaciones durante el verano y comienzos del otoño.
La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) informó que existe más de un 90% de probabilidad de que se desarrolle un episodio “muy fuerte” durante el otoño e invierno del hemisferio norte 2026-2027. Además, estimó en 75% la posibilidad de que entre octubre y diciembre alcance una intensidad que supere los eventos registrados desde 1950, tomando como referencia el índice RONI.
En Argentina, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó en su informe de septiembre que las condiciones corresponden a una fase cálida de El Niño. Los modelos dinámicos y estadísticos otorgan una probabilidad del 100% de continuidad del fenómeno durante el trimestre septiembre-octubre-noviembre, con una intensidad fuerte o muy fuerte.
El Niño podría alcanzar una intensidad histórica
Las previsiones de NOAA indican que El Niño continuará fortaleciéndose hasta finales de 2026. Para el trimestre octubre-noviembre-diciembre, la mediana de las proyecciones ubica al RONI en torno a 2,67 °C, aunque existe un amplio margen de incertidumbre alrededor de ese valor.
El RONI —Relative Oceanic Niño Index— mide las anomalías relativas de temperatura en la región Niño 3.4 del Pacífico ecuatorial y permite evaluar la intensidad del fenómeno descontando parte de la influencia del calentamiento general de los océanos. NOAA utiliza actualmente este indicador para sus probabilidades oficiales sobre la evolución del ENOS.
Sin embargo, una intensidad oceánica excepcional no permite anticipar por sí sola la magnitud de las consecuencias sobre cada región. NOAA advierte expresamente que valores elevados del RONI no necesariamente se corresponden de manera directa con impactos de igual intensidad: aumentan la confianza en determinados patrones asociados a El Niño, pero no los garantizan.
Más lluvias y atención sobre los ríos
Para Argentina, uno de los aspectos que genera mayor atención es el comportamiento de las precipitaciones durante los próximos meses. Históricamente, El Niño puede favorecer excesos de lluvia en diferentes sectores del país, especialmente en regiones del Litoral.
El escenario adquiere particular importancia para las provincias vinculadas a la Cuenca del Plata. La persistencia de precipitaciones sobre las cuencas de los ríos Paraná y Paraguay será uno de los factores determinantes para conocer el alcance hidrológico que finalmente tendrá este episodio.
Por esa razón, una de las principales variables a seguir será la evolución de los grandes cursos de agua durante el verano. El comportamiento de las lluvias en las cuencas superiores puede trasladarse posteriormente hacia territorio argentino y provocar crecidas semanas o incluso meses después.
El riesgo de inundaciones durante el verano
Las proyecciones planteadas para los próximos meses ubican al período comprendido entre diciembre y comienzos de 2027 como una etapa que requerirá especial seguimiento. La combinación de lluvias superiores a las normales y su persistencia podría aumentar el riesgo de anegamientos en áreas urbanas y rurales.
En las zonas ribereñas, además, la atención estará puesta en las alturas de los ríos y en la evolución de la Cuenca del Plata. El impacto final dependerá no solamente de la intensidad de El Niño en el Pacífico, sino también de cómo responda la circulación atmosférica y dónde se concentren las precipitaciones.
Esa diferencia resulta fundamental: un episodio de El Niño extremadamente fuerte en términos oceánicos no necesariamente deriva en una inundación de dimensiones históricas. La propia NOAA señala que una mayor intensidad aumenta las posibilidades de impactos característicos del fenómeno, pero estos no están garantizados.
El fenómeno se mantendría durante los primeros meses de 2027
Las probabilidades oficiales de NOAA muestran una continuidad muy elevada de El Niño durante el verano austral. Para los trimestres noviembre-diciembre-enero, diciembre-enero-febrero y enero-febrero-marzo, la estimación oficial mantiene en 100% la probabilidad de condiciones de El Niño.
Recién hacia febrero-marzo-abril la probabilidad baja ligeramente al 97%, mientras que para marzo-abril-mayo se ubica en 82%. El escenario cambia de manera más marcada hacia abril-mayo-junio de 2027, cuando las probabilidades oficiales actuales muestran un 55% de condiciones neutrales y un 43% de continuidad de El Niño.
Esto implica que el seguimiento del fenómeno deberá continuar durante buena parte del verano y el comienzo del otoño. El SMN, por su parte, mantiene el monitoreo periódico del ENOS y publica actualizaciones sobre su evolución y las tendencias climáticas para Argentina.
Qué significa el escenario para Argentina
El fortalecimiento de El Niño 2026-2027 no significa que todos los puntos del país tendrán lluvias permanentes ni que necesariamente se producirán inundaciones. Los pronósticos climáticos expresan probabilidades y tendencias para períodos extensos, por lo que no permiten determinar con meses de anticipación cuándo ni dónde ocurrirá una tormenta determinada.
Sí implica un escenario que obliga a mantener una vigilancia especial sobre las regiones donde El Niño suele favorecer excesos de precipitaciones, particularmente el Litoral y las grandes cuencas fluviales. El monitoreo meteorológico e hidrológico será determinante para precisar los riesgos a medida que avance la primavera y comience el verano.
Con El Niño 2026-2027 en pleno fortalecimiento, los próximos meses serán claves para establecer si su intensidad excepcional en el Pacífico también se traduce en impactos extraordinarios sobre Argentina. Por ahora, los organismos meteorológicos coinciden en que el fenómeno será muy fuerte, mientras que el alcance concreto de las lluvias, crecidas e inundaciones dependerá de la evolución atmosférica e hidrológica.