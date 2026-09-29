Dura sanción al paranaense Mariano Werner en el TC Pick Up: deberá pagar $20 millones y largará último

La sanción a Mariano Werner llegó tras su exclusión técnica en Balcarce. La CAF de la ACTC le impuso una multa de $20 millones y deberá partir desde el último lugar en la próxima Final. Su motorista también fue castigado.
La sanción a Mariano Werner tras la fecha del TC Pick Up en Balcarce significó un duro golpe deportivo y económico para el piloto entrerriano. La Comisión Asesora y Fiscalizadora (CAF) de la ACTC le impuso una multa de 20 millones de pesos y determinó que deberá largar desde la última posición en la próxima Final que dispute.
Asimismo, la resolución llegó luego de que Werner fuera excluido por Técnica en la octava fecha del campeonato, que marcó el comienzo de la Copa de Oro en el Autódromo Juan Manuel Fangio. El paranaense había competido con una Foton Tunland G7 y fue sancionado a raíz de una irregularidad detectada en la relación de compresión del motor.
La penalización también alcanzó al motorista Guillermo Pianca, quien deberá afrontar una multa de 10 millones de pesos. Ni el área Técnica de la ACTC, al comunicar la exclusión el domingo, ni posteriormente la CAF informaron el valor registrado en la medición. El reglamento técnico establece una relación de compresión máxima de 10.5:1.
Werner había dominado gran parte del fin de semana
Antes de la exclusión, Werner había mostrado un rendimiento contundente en Balcarce. El sábado consiguió la pole position con un tiempo de 1m39s866 y estableció una diferencia considerable respecto de sus principales perseguidores.
Diego Azar, con Toyota Hilux, terminó segundo en la clasificación a 0s943, mientras que Agustín Canapino, con Chevrolet S10, quedó tercero a 0s945. El rendimiento colocaba al entrerriano como uno de los grandes protagonistas de la primera fecha de la Copa de Oro.
El domingo por la mañana ratificó ese potencial al quedarse con la primera serie. Werner se impuso con una diferencia de 3s823 sobre Canapino después de cinco vueltas y quedó bien posicionado para afrontar la competencia principal.
Un problema mecánico lo dejó fuera de la Final
En la Final, Werner largó desde la primera fila junto a Otto Fritzler, quien condujo una Ford Ranger. El entrerriano tomó el liderazgo y permaneció al frente de la carrera hasta el giro número 11.
Después de un relanzamiento perdió posiciones y cayó hasta el cuarto lugar, detrás de Hernán Palazzo, Fritzler y Diego Ciantini. Pese a ese retroceso, continuaba en carrera y conservaba posibilidades de sumar puntos importantes para la Copa de Oro.
Sin embargo, cuando restaban solamente cuatro vueltas para completar la prueba, apareció un inconveniente mecánico que determinó su abandono en el giro 16. La situación deportiva todavía tendría otro capítulo una vez terminada la actividad en pista, señaló SoloTC.
La revisión técnica terminó con la exclusión
Provisionalmente, Werner había sumado nueve puntos durante el fin de semana: dos por conseguir la pole position, cinco correspondientes a la serie y otros dos por largar la Final.
Como integrante del denominado “grupo de los doce”, su camioneta fue seleccionada para la correspondiente revisión técnica posterior a la competencia. Durante ese procedimiento se detectó la irregularidad en la relación de compresión de la planta impulsora.
Los comisarios técnicos determinaron entonces la exclusión definitiva de Werner de la competencia. Como consecuencia, perdió los nueve puntos que había obtenido durante la actividad desarrollada en Balcarce.
El impacto de la sanción en la Copa de Oro
La exclusión modificó considerablemente la situación del entrerriano en la pelea por el campeonato. Antes de conocerse la determinación técnica, los puntos obtenidos lo ubicaban cuarto en la Copa de Oro y a diez unidades de Fritzler, nuevo líder del certamen.
Al perder todo lo conseguido durante el fin de semana, Werner retrocedió hasta el noveno lugar de la Copa y quedó a 19 puntos de la cima. El escenario cobra especial relevancia porque solamente restan tres fechas para completar la temporada.
A esa pérdida de unidades ahora se suma la sanción a Mariano Werner determinada por la CAF. La obligación de largar desde la última posición en la próxima Final supone un nuevo desafío para el entrerriano en un momento decisivo de la definición.