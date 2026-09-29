Chocó a un motociclista desde atrás, intentaron frenarlo y escapó en Paraná: quedó filmado

El siniestro ocurrió en Larralde y avenida de las Américas. Un automóvil chocó desde atrás a un motociclista de 32 años que estaba detenido y luego continuó su marcha. Según testigos, hasta cruzó el semáforo en rojo.
Un automóvil chocó desde atrás a un motociclista de 32 años y posteriormente se huyó del lugar este martes por la tarde en la intersección de calle Larralde y avenida de las Américas, en Paraná. La secuencia quedó registrada en un video.
De acuerdo con la información aportada a Elonce, el motociclista, identificado como A.G.D se encontraba detenido a la espera del cambio del semáforo cuando fue impactado desde atrás por un Dodge 1500.
Tras el choque, el automóvil continuó su marcha y se retiró del lugar, tal como se observa en las imágenes. Según indicaron testigos, el vehículo habría cruzado posteriormente el semáforo en rojo.
El estado de salud del motociclista
El motociclista fue trasladado en ambulancia para recibir atención médica. Ingresó consciente y, de acuerdo con la información conocida posteriormente, presentaba traumatismos en la pierna derecha y en el hombro izquierdo. Quedó a la espera de una evaluación médica para determinar el alcance de las lesiones, según supo Elonce.
En las imágenes se observa el momento en que el automóvil continúa circulando.