Levantaron veda extraordinaria de pesca en un tramo del río Paraná tras la dispersión de surubíes y dorados

La provincia de Corrientes dispuso este martes el levantamiento de la veda extraordinaria de pesca que había sido establecida ante una concentración inusual de surubíes y dorados en un tramo del río Paraná. La decisión entró en vigencia a partir de las 13 de este martes.

La medida fue adoptada por la Dirección de Recursos Naturales mediante la Disposición N° 1054 y dejó sin efecto las restricciones que regían hasta el momento. De esta manera, volvieron a estar habilitadas las modalidades de pesca contempladas en la Disposición N° 853/22.

La decisión se tomó después de que los controles realizados sobre el río permitieran constatar que los ejemplares que habían motivado la prohibición se dispersaron.

Por qué se había establecido la veda

La restricción extraordinaria había sido implementada luego de detectarse una concentración excepcional de ejemplares de surubí y dorado, circunstancia que aumentaba la vulnerabilidad de ambas especies frente a la actividad pesquera.

Ante ese escenario, las autoridades habían dispuesto la prohibición como una medida de protección del recurso ictícola mientras persistiera la situación excepcional.

Posteriormente, personal técnico realizó tareas de control y fiscalización conjunta en el tramo compartido del río y constató la dispersión de los peces, por lo que dejó de existir la situación que había dado origen a la veda.

Advirtieron que podrían volver a restringir la pesca

Pese al levantamiento de la medida, la Dirección de Recursos Naturales continuará con los controles habituales sobre la cuenca para evaluar el comportamiento de las especies.

La Disposición N° 1054 estableció que, en caso de detectarse nuevas concentraciones de ejemplares que puedan poner en riesgo el recurso, podrán volver a implementarse restricciones mediante una nueva resolución.

La normativa llevó la firma del titular de Recursos Naturales, Agustín Portela, y fue notificada al Ministerio de Turismo, fuerzas de seguridad, asociaciones de pescadores y municipios de Corrientes.

También fue comunicada a la Dirección de Áreas Protegidas y Biodiversidad del Chaco y se dispuso su correspondiente publicación en el Boletín Oficial.