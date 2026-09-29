Pagó $100.000 por una rifa para ayudar a Nehitan, ganó y le donó el premio al niño

Un gesto solidario con Nehitan sorprendió a la familia del niño paranaense de tres años que padece esclerosis múltiple y debe continuar con controles y tratamiento en el Hospital Garrahan. Un hombre llamado Carlos, que no conocía personalmente al pequeño ni a sus padres, aprovechó una rifa organizada para colaborar con la causa y entregó $100.000. Luego resultó ganador, pero decidió que el premio también quedara para Nehitan.

La historia fue revelada por Milagros, mamá del pequeño, al agradecer a todas las personas que hicieron posible el primer viaje a Buenos Aires. La familia había organizado aquella rifa ante la necesidad de afrontar los costos del traslado y la estadía para que Nehitan pudiera ser evaluado por especialistas.

Entre las numerosas colaboraciones apareció la de Carlos. "Compró bastantes números de la rifa, me transfirió alrededor de $100.000", relató Milagros a Elonce. Lo particular fue que el hombre terminó quedándose con uno de los números ganadores.

Milagros, mamá de Nehitan (Elonce)

Ganó, pero decidió devolver el premio

La reacción de Carlos volvió a emocionar a la familia. En lugar de quedarse con lo que había ganado, decidió donárselo al propio Nehitan. "Sacó el número ganador y el premio se lo donó a Nehitan para que él se coma el pollo con la familia un domingo", contó su mamá.

En aquella primera campaña, uno de los premios consistía en tres kilos de pata muslo y un vino, mientras que también se sorteaba una torta mixta. El objetivo era reunir dinero para afrontar el viaje y los gastos relacionados con la atención del pequeño en Buenos Aires.

Milagros remarcó que nunca conoció personalmente al hombre que tuvo el gesto. Según contó, Carlos le manifestó que le gustaría conocer a Nehitan porque atravesó una situación similar con alguien de su propia familia. "Cuando él quiera, encantada puede venir a conocerlo. No hay problema", expresó.

El episodio quedó como una de las muestras de solidaridad que acompañaron a la familia durante el proceso. "Le quiero agradecer mucho a la gente que realmente me ayudó sin conocer", sostuvo Milagros. Nehitan deberá regresar al Garrahan para continuar con los estudios y definir cómo seguirá su tratamiento, por lo que su familia volvió a organizar acciones solidarias para afrontar los gastos.