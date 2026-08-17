Lanzaron una rifa solidaria para ayudar a Nehitan a viajar al Hospital Garrahan

REDACCIÓN ELONCE
La familia de Nehitan organizó una rifa solidaria para afrontar los gastos de un viaje al Hospital Garrahan. Su mamá contó a Elonce que al niño de tres años le detectaron un tumor en la médula y debe ser evaluado por especialistas.
La familia de Nehitan, un niño de tres años que presenta dificultades para caminar, impulsó una rifa solidaria para reunir los fondos necesarios para viajar al Hospital Garrahan, en Buenos Aires. Allí deberá ser evaluado por un neurocirujano y otro especialista luego de que estudios médicos detectaran un tumor en la médula y una pequeña inflamación en el cerebro.
Milagros, mamá del pequeño, explicó a Elonce que los problemas comenzaron hace más de un año. “Él hace un año y dos meses que tiene problema para caminar del piecito derecho. Estuvo internado varias veces en el hospital. Le hacían ecografía, radiografía, estudio y no le encontraban nada hasta que estuvo dos meses internado y le hicieron una resonancia magnética. Ahí le detectaron que tiene un tumor en la médula y una pequeña inflamación en el cerebro”, relató.
Durante ese tiempo, Nehitan atravesó distintas internaciones y fue sometido a numerosos estudios hasta que una resonancia magnética permitió detectar el cuadro. Su mamá señaló que ya le realizaron tres estudios de ese tipo y que los costos fueron afrontados por el hospital debido a la imposibilidad de la familia de pagarlos.
La evaluación que esperan en el Hospital Garrahan
La próxima instancia será la consulta en el Hospital Garrahan. “Pero este mes tenemos que viajar al Garrahan y necesitamos poder viajar para que a él lo vea un neurocirujano y otro especialista más”, explicó Milagros sobre la necesidad de trasladarse hasta Buenos Aires.
La expectativa está centrada en conocer qué tratamiento podrán indicar los profesionales especializados. Sobre la complejidad del cuadro, la mamá expresó: “El neurocirujano lo va a agarrar y le va a estudiar la médula porque acá en Paraná no se le puede tocar la médula porque en donde los médicos le toquen mal, él no vuelve a caminar”.
La fecha del viaje todavía no estaba confirmada, ya que dependía de la comunicación entre los profesionales que siguen al niño y el especialista del Garrahan. “Mañana tengo turno con la doctora Bautista y ahí ella me va a explicar cómo salió la resonancia que le hicimos el jueves pasado. Y ella está esperando que el neurocirujano del Hospital Garrahan le conteste cuándo puede viajar él”, manifestó.
Una rifa solidaria para afrontar los gastos
Ante la necesidad de afrontar el traslado y los gastos que implicará permanecer en Buenos Aires, la familia decidió organizar una rifa solidaria. Milagros contó que actualmente no cuenta con una fuente laboral, por lo que recurrió a la colaboración de la comunidad para poder concretar el viaje.
La iniciativa cuenta con números disponibles y dos premios. El primero consiste en tres kilos de pata muslo y un vino, mientras que el segundo es una torta mixta. Para adquirir un número, los interesados pueden comunicarse directamente con la mamá de Nehitan al teléfono 3435335191.
“En el flayer dejé mi número de teléfono, también está el alias para el que quiera colaborar o me manda un mensajito por el número que quiera comprar, se comunica conmigo, yo se lo anoto y coordinamos”, explicó Milagros. Además de participar de la rifa, quienes quieran ayudar pueden realizar una colaboración económica mediante el alias difundido por la familia.
Nehitan, un pequeño apasionado por la pelota
Mientras aguardan novedades sobre el viaje, Nehitan continúa con sus actividades cotidianas pese a las dificultades que presenta en una de sus piernas. Su mamá aseguró que actualmente se encuentra mejor de ánimo, aunque persisten los inconvenientes para caminar.
“Ahora está bien. Está un poco mejor a lo que estaba”, contó Milagros. Al describir a su hijo, agregó: “Él es un amor de criatura, es buenito, le gusta jugar a la pelota”.
Precisamente, buscando que pueda mantenerse activo y movilizar sus piernas, decidió anotarlo para realizar una actividad deportiva. “El otro día lo anoté a una canchita de fútbol para que él pueda movilizar las piernas”, señaló. Consultada sobre cómo había transitado esa experiencia, respondió: “Jugó y se divirtió”.
La espera por una fecha para viajar
La familia todavía no sabe qué tipo de asistencia tendrá disponible una vez que llegue a Buenos Aires. Además de los pasajes, una de las principales preocupaciones está vinculada con el alojamiento y los gastos diarios durante el tiempo que demande la atención médica.
Mientras esperan la comunicación que permita definir cuándo será recibido Nehitan en el Hospital Garrahan, la familia continúa difundiendo la rifa solidaria. Cada colaboración permitirá reunir fondos para afrontar el viaje y acompañar al niño durante la evaluación especializada que determinará los próximos pasos de su tratamiento.