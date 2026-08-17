AUH con aumento en septiembre: cuánto se cobrará y cuáles serán los nuevos montos

La AUH tendrá aumento en septiembre por la actualización mensual de las prestaciones de ANSES. El nuevo ajuste impactará también en jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. Cuánto se acreditará por hijo.
La AUH tendrá aumento en septiembre como consecuencia del mecanismo de movilidad mensual aplicado a las prestaciones que administra la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). La actualización estará vinculada con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a julio.
El reajuste alcanzará también a jubilados, pensionados y titulares de otras asignaciones familiares. De acuerdo con el esquema de movilidad vigente, las prestaciones previsionales se actualizan tomando como referencia la evolución de los precios con dos meses de rezago.
De esta manera, el dato inflacionario correspondiente a julio determinará los valores que serán abonados durante septiembre. Para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, además, deberá considerarse la retención mensual que realiza ANSES y que posteriormente puede recuperarse mediante la presentación de la Libreta AUH.
Cuánto se cobrará de AUH en septiembre
Con la nueva actualización, el valor total de la Asignación Universal por Hijo (AUH) llegará a $154.030,03 por cada menor a cargo. Sin embargo, esa cifra no será depositada completamente cada mes debido al sistema de retención previsto para la prestación.
ANSES abona mensualmente el 80% del valor correspondiente y retiene el 20% restante. Por este motivo, el monto que se acreditará directamente por cada hijo será de $123.224,02, mientras que los $30.806,01 restantes quedarán retenidos.
En el caso de la AUH por Discapacidad, el monto total ascenderá a $501.036,93. De ese valor, la liquidación mensual será de $400.829,54, mientras que $100.207,39 quedarán sujetos al mecanismo de retención anual.
Los nuevos valores de las asignaciones
La actualización también alcanzará a la Asignación por Embarazo. El monto mensual que será acreditado directamente para quienes reciben esta prestación quedará en $123.224,02.
Por su parte, dentro del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), la Asignación Familiar por Hijo se ubicará en $76.839,21 para quienes integran el primer rango de ingresos.
Para los casos de Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad, el importe llegará a $240.449,13, de acuerdo con los nuevos valores previstos para septiembre.
Qué ocurre con el 20% retenido de la AUH
La diferencia entre el monto total de la AUH y lo efectivamente cobrado cada mes no se pierde. ANSES acumula ese 20% durante el año y posteriormente habilita su cobro cuando el titular cumple con los requisitos establecidos.
Para acceder a ese dinero, las familias deben presentar la Libreta AUH, mediante la cual se acredita el cumplimiento de los controles de salud, vacunación y escolaridad correspondientes a los niños y adolescentes alcanzados por el beneficio.
El procedimiento permite recibir posteriormente el dinero acumulado por las retenciones mensuales. El monto final dependerá de los meses durante los cuales se haya percibido la prestación y de los valores vigentes en cada período.
Tarjeta Alimentar y Complemento Leche
Además del haber correspondiente a la AUH, determinados beneficiarios pueden recibir otras asistencias económicas vinculadas con políticas alimentarias y de primera infancia.
Entre ellas se encuentra la Tarjeta Alimentar, cuyo pago se acredita automáticamente junto con la asignación para las familias que cumplen los requisitos correspondientes. También continúa el Complemento Leche del Plan de los Mil Días para los grupos alcanzados por ese programa.
Los depósitos se realizan de acuerdo con el calendario que ANSES establece para cada prestación y según la terminación del Documento Nacional de Identidad de los titulares, publicó Iprofesional.
De esta manera, la AUH tendrá aumento en septiembre y las familias deberán diferenciar entre el valor total de la prestación y el monto que efectivamente recibirán en sus cuentas debido a la retención del 20%. El calendario definitivo permitirá conocer las fechas específicas de acreditación para cada terminación de DNI.