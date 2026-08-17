Feria del Libro Paraná Lee: entre música, terror, fantasía y lectores de todas las edades

La Feria del Libro Paraná Lee transitó este lunes su jornada de cierre en Sala Mayo y los testimonios de quienes participaron reflejaron la diversidad de propuestas y públicos que recorrieron el espacio durante la nueva edición. Desde la música del Litoral hasta el terror, la fantasía, el manga y el animé aparecieron entre las preferencias expresadas ante Elonce.

Uno de los protagonistas fue el guitarrista Juan Martín Caraballo, quien además de participar de la organización presentó una publicación destinada a quienes comienzan a introducirse en la interpretación de música litoraleña con guitarra.

“Estuve siendo parte de la organización de la Feria, presentando un libro de música para guitarras solistas. Es increíble lo que es la Sala Mayo, acá al lado del río haciéndole honor a nuestra cultura y a nuestra identidad, que tiene que ver con el río y tantos poetas que se han inspirado en estos paisajes del Litoral y paranaenses”, aseguró Caraballo.

Un libro para acercarse a la música del Litoral

El músico explicó que su publicación fue presentada durante la jornada del sábado y detalló que la propuesta estuvo especialmente pensada para guitarristas que se encuentran dando sus primeros pasos dentro de los ritmos característicos de la región.

“Lo presenté el sábado a las 19:30 horas en el Hall central y el libro se llama ‘Mis primeras piezas litoraleñas’ y es música para guitarras solistas, en género de la música del Litoral y del chamamé, principalmente, que es la música que más representa al folclore. Son para quienes recién están empezando la música litoraleña, son piezas fáciles”, comentó.

Mientras las presentaciones y actividades se sucedieron en los diferentes espacios, numerosos visitantes aprovecharon la jornada para recorrer los puestos y buscar nuevas lecturas. Georgina, una paranaense que asistió junto a su pareja, contó a Elonce que ambos compartían el interés por los libros y estaban explorando nuevos géneros.

Del terror a la fantasía entre los lectores

“Vinimos a pasear, nos gusta leer. Ahora estamos leyendo (junto a su pareja) un libro de Edgar Allan Poe. También estoy empezando a leer un poco de terror. Soy muy miedosa, pero empecé a leer”, afirmó Georgina durante su recorrido por Sala Mayo.

Entre los visitantes también hubo niños y adolescentes que buscaron historias vinculadas con sus propios intereses. Una niña contó que encontró una publicación que llamó particularmente su atención por estar relacionada con el K-Pop y explicó que pretendía ampliar el tipo de libros que habitualmente consume.

“Estoy muy interesada en un libro de Tamy Tamako, que se trata sobre una chica que quiere aprender a bailar K-Pop. Hace mucho que no leo, pero cuando lo hago generalmente son mangas o animé. Quiero intentar leer un libro que no tenga dibujos”, expresó.

Los jóvenes y sus preferencias literarias

Su hermana, de 13 años, contó que sus preferencias estaban principalmente orientadas hacia la literatura fantástica y enumeró algunas de las sagas que ya había leído. Entre ellas mencionó títulos que se convirtieron en referencias de la literatura juvenil durante los últimos años.

“Honestamente, soy más de fantasía. Por ejemplo, me leí Harry Potter –todos- y los tres complementarios de J.K. Rowling, Los Juegos del Hambre y Percy Jackson, que está relacionada con la mitología griega. Hoy vine a chusmear y si encuentro algo, me lo llevo”, detalló la adolescente.

Los testimonios recogidos por Elonce durante la Feria del Libro Paraná Lee mostraron así distintas formas de acercarse a la lectura y la cultura. Música litoraleña, clásicos del terror, fantasía, manga, animé y nuevas historias convivieron en Sala Mayo durante una propuesta que convocó a lectores de diferentes edades y permitió que cada visitante recorriera la feria de acuerdo con sus propios intereses.