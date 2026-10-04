Elecciones en Brasil: Lula y Flávio Bolsonaro se enfrentarán en el balotaje

Con más del 90% de las urnas contabilizadas, Flávio Bolsonaro obtiene el 48,03% de los votos válidos y Lula da Silva alcanza el 43,99%. La segunda vuelta se realiza el 25 de octubre.
Brasil se encamina a una segunda vuelta presidencial entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, luego de que ninguno de los candidatos alcance el 50% de los votos válidos necesarios para imponerse en primera vuelta. Con el 90,44% de las urnas contabilizadas, el candidato del Partido Liberal obtiene el 48,03%, mientras el actual presidente registra el 43,99%.
De esta manera, el resultado confirma que la elección presidencial se define en un balotaje, que está previsto para el 25 de octubre. En esa instancia, los dos candidatos más votados vuelven a enfrentarse en una nueva votación y quien obtenga la mayoría de los votos válidos será elegido presidente.
El escrutinio todavía continúa y los porcentajes pueden modificarse hasta completar la totalización. El Tribunal Superior Electoral (TSE) permite seguir en tiempo real la incorporación de los boletines de urna y la cantidad de secciones contabilizadas.
Bolsonaro mantiene la ventaja
Flávio Bolsonaro conserva el primer lugar del escrutinio con una diferencia de poco más de cuatro puntos sobre Lula. Los primeros resultados habían mostrado una distancia mayor, pero la brecha se reduce a medida que se incorporan nuevas urnas al conteo.
La distribución territorial de los votos también influye en la evolución del escrutinio. Los estados del sur, donde el espacio político de Bolsonaro cuenta con mayor respaldo, presentan resultados que se incorporan con mayor rapidez, mientras que otras regiones continúan sumando votos al conteo.
Lula, por su parte, se mantiene en el segundo lugar y busca reducir la diferencia antes de que finalice la totalización. Con ambos candidatos por debajo del 50% de los votos válidos, la definición queda trasladada a la segunda vuelta.
La elección se define el 25 de octubre
La legislación electoral brasileña establece que para ganar la Presidencia en primera vuelta un candidato debe superar la mitad de los votos válidos. Los sufragios blancos y nulos no se consideran para alcanzar esa mayoría, publicó Página 12.
Como ninguno de los candidatos llega a ese porcentaje, Lula y Flávio Bolsonaro avanzan al balotaje. La segunda vuelta constituye una nueva votación y define quién ocupará la Presidencia de Brasil durante el próximo período.
La jornada electoral mantiene así la disputa abierta entre el actual mandatario y el candidato del Partido Liberal. El resultado definitivo de la primera vuelta queda sujeto a la finalización del escrutinio oficial.
A medida que se incorporan las últimas secciones, la atención está puesta en la diferencia entre ambos candidatos y en la distribución de los votos obtenidos por quienes quedan fuera de la segunda vuelta.