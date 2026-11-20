El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue hospitalizado este viernes en Brasilia luego de sufrir fuertes dolores abdominales. Los primeros estudios médicos detectaron una obstrucción intestinal casi completa, por lo que quedó internado para realizarse nuevos exámenes y determinar el tratamiento.

El exmandatario, de 71 años, fue trasladado al hospital DF Star desde su residencia, donde cumple prisión domiciliaria tras haber sido condenado a 27 años y tres meses de cárcel por su participación en el intento de golpe de Estado posterior a las elecciones presidenciales de 2022.

La internación fue confirmada por su hijo Carlos Bolsonaro a través de una publicación en la red social X. Allí manifestó su preocupación por el estado de salud de su padre y describió el cuadro que presentaba al momento de acompañarlo.

"Estoy con mi padre, la primera impresión fue horrible. Dilatación abdominal extremadamente exagerada", expresó. Además, señaló que durante su visita del miércoles el estado de salud del expresidente parecía normal y que el cuadro empeoró en pocas horas.

Según informó el equipo médico, una primera tomografía permitió detectar una obstrucción casi total del intestino delgado, con adherencias en la pared abdominal. Los profesionales continuaban evaluando su evolución para definir los pasos a seguir y no descartaban una nueva intervención quirúrgica.

Los antecedentes médicos de Jair Bolsonaro

Bolsonaro arrastra complicaciones de salud desde septiembre de 2018, cuando fue apuñalado en el abdomen durante un acto de campaña en la ciudad de Juiz de Fora, mientras buscaba llegar a la presidencia de Brasil.

A raíz de aquel ataque, debió someterse a numerosas intervenciones quirúrgicas y atravesó diferentes episodios relacionados con su salud intestinal. En abril de 2025 fue operado durante aproximadamente 12 horas para tratar complicaciones abdominales.

Su estado de salud también fue uno de los argumentos considerados por la Justicia brasileña para autorizar, en marzo de 2026, que continuara cumpliendo su condena bajo la modalidad de prisión domiciliaria humanitaria.