El presidente de Brasil reglamentó la jornada laboral 5x2, que reemplazará el esquema de seis días de trabajo y uno de descanso. La reducción de horas comenzará en diciembre de 2026 y continuará en 2027. La medida alcanzará a millones de trabajadores y no implicará recortes salariales.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó este jueves el decreto que reglamentó la jornada laboral 5x2, un sistema que establece cinco días de trabajo y dos de descanso semanal. La medida puso en marcha la implementación de una reforma aprobada por el Congreso en octubre y contempló una reducción progresiva de las horas laborales, sin disminución de los salarios.
La firma se realizó durante un acto en el Palacio de Planalto, sede del Gobierno brasileño, en Brasilia, con la participación de autoridades nacionales y representantes sindicales. La nueva normativa estableció mecanismos para reemplazar el esquema 6x1, que contempla seis días de actividad y uno de descanso.
Según los datos difundidos, 14,8 millones de trabajadores brasileños estaban sujetos al régimen 6x1, mientras que otros 21,7 millones ya cumplían jornadas distribuidas en cinco días, aunque con una carga de 44 horas semanales.
Cómo será la nueva jornada laboral en Brasil
La implementación de la reforma se realizará en dos etapas, con una reducción gradual de la cantidad máxima de horas de trabajo permitidas por semana.
La primera comenzará el 16 de diciembre de 2026, cuando la jornada máxima pasará a ser de 42 horas semanales. Un año después, el 16 de diciembre de 2027, el límite se reducirá a 40 horas.
De esta manera, el nuevo esquema quedará establecido de la siguiente forma:
Hasta el 15 de diciembre de 2026: continuará la transición desde el régimen de hasta 44 horas semanales.
Desde el 16 de diciembre de 2026: el máximo será de 42 horas semanales, con dos días de descanso.
Desde el 16 de diciembre de 2027: el límite se reducirá a 40 horas semanales, manteniendo los dos días de descanso.
La reforma también alcanzará a quienes actualmente trabajan 40 horas semanales o menos, pero distribuidas en seis días. Estos empleados tendrán derecho a reorganizar su actividad para contar con dos jornadas de descanso.
Lula defendió la reducción de la jornada laboral
Durante la ceremonia oficial, el mandatario brasileño destacó la importancia de mejorar las condiciones laborales y permitir que los trabajadores dispongan de más tiempo para sus familias y actividades personales.
“Lo que estamos haciendo aquí es intentar humanizar el mundo del trabajo para que las personas salgan a trabajar no pensando que van al infierno, sino que salgan a trabajar pensando que van a un lugar cómodo, que van a tener una jornada normal, que van a ser tratadas con respeto y que van a volver a casa con mucha tranquilidad”, expresó Lula.
El presidente también vinculó la reforma con los avances tecnológicos y digitales registrados durante los últimos años. Consideró que las mejoras de productividad obtenidas mediante la modernización de los procesos laborales debían acompañarse de mejores condiciones para los empleados. En ese contexto, el Gobierno brasileño presentó la modificación como una medida destinada a equilibrar las exigencias del mercado laboral con el derecho al descanso.