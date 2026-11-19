El grupo de teatro Volver a Empezar de Paraná presentará dos obras cortas que combinan drama y comedia, con historias que abordan la pérdida de identidad y la búsqueda del amor. Las funciones serán en Centro Cultural La Hendija y están previstas para el viernes 20 de noviembre, a las 21, y el 4 de diciembre, con entradas a 15.000 pesos.

La primera propuesta es El nombre, un monólogo de Griselda Gambaro protagonizado por Gladis Rivero, que será presentado como homenaje a la escritora. La historia sigue a María, una trabajadora doméstica que, después de pasar por numerosos hogares, comienza a perder su identidad porque cada empleadora la llama de una manera diferente.

“Es una mujer que nunca fue llamada por su verdadero nombre. Ahora se encuentra sola, mayor y muy desmoronada. Podemos hacer un paralelismo con la pérdida de identidad que se sufre por no ser valorada”, explicaron desde el elenco.

Una comedia sobre cuatro hermanas y la búsqueda del amor

La segunda obra propone un cambio de tono. Se trata de una comedia protagonizada por cuatro hermanas que atraviesan dificultades económicas, pero comparten un mismo deseo: encontrar el amor verdadero.

“Todas sueñan con el gran amor. En medio de estas disparatadas vivencias, llegamos a un final muy inesperado que creo que va a gustar”, adelantaron sobre la puesta teatral.

El grupo surgió de un taller municipal y lleva entre siete y ocho años de trabajo junto a la profesora Lidia. “Lo importante fue el grupo humano, que nos sostuvo. Siempre apuntamos a presentar una obra y hemos logrado ese objetivo todos los años”, destacaron.

Funciones y entradas

A lo largo de su trayectoria, el elenco presentó alrededor de ocho producciones y realizó actuaciones fuera de Paraná, incluyendo presentaciones en otras localidades.

Las entradas tendrán un valor de 15.000 pesos, destinado a afrontar los costos de producción. El grupo invitó al público a acompañar las funciones y disfrutar de dos historias con propuestas completamente diferentes.