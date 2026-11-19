El encuentro musical Voces del Litoral se realizará este sábado 21 de noviembre, a partir de las 20:30 horas, en el Centro Cultural Juan L. Ortiz de Paraná. La propuesta reunirá sobre el escenario a Guille Alarcón, Los Cardones y Lucho Quiñones, en una noche dedicada a la música regional, con diferentes estilos y propuestas artísticas.

En la previa del espectáculo, Guille Alarcón visitó los estudios de Elonce, acompañado por Juan Chiavon en el bajo y Fabián Alarcón en percusión. Los músicos compartieron una presentación en vivo y adelantaron parte de lo que ofrecerán durante el encuentro del sábado.

“Este sábado nos volvemos a encontrar en el Juan L. Ortiz a partir de las 20:30 horas. En la peña vamos a estar junto a dos grupos más: Los Cardones y Lucho Quiñones”, expresó Alarcón, quien destacó la variedad musical que tendrá la jornada.

Tres propuestas musicales en una misma noche

Durante la entrevista, el artista anticipó que cada presentación tendrá características particulares. Sobre Lucho Quiñones, destacó su propuesta musical y la energía de sus espectáculos. “Lucho Quiñones es un bandón por todo el baile que tiene sus presentaciones, por las canciones que hace y cómo las arregla”, manifestó.

También se refirió a Los Cardones, agrupación que ofrecerá un repertorio vinculado con las tradiciones musicales de la región. Alarcón los comparó con Los Chalchaleros, pero dentro de una propuesta orientada a la música del Litoral, y destacó la calidad de sus interpretaciones.

En cuanto a su participación, explicó que se presentará en formato de trío, acompañado por Juan Chiavon y Fabián Alarcón. “Nuestro proyecto se basa composiciones propias, en una mitad del repertorio. Vamos a tocar un gatito que estamos de estreno y después tenemos una sorpresa, porque trajimos la segunda parte del show, que es con armónica”, adelantó.

Música en vivo y una invitación al público

La visita a Elonce también incluyó una interpretación musical que permitió conocer parte del repertorio del trío. Con viola, bajo y percusión, los artistas ofrecieron una canción de ritmo folklórico que recibió los aplausos de los conductores y acompañó la invitación al espectáculo.

Alarcón destacó especialmente la incorporación de la armónica a su propuesta. “No sé si alguna vez escucharon folklore con armónica. Es una linda oportunidad para descubrirlo”, expresó, al anticipar uno de los elementos que formarán parte de su presentación.

El músico aprovechó el encuentro para invitar a los seguidores del folklore y de la música regional a participar de la peña, que reunirá composiciones propias, canciones tradicionales y diferentes interpretaciones en el escenario del Juan L. Ortiz.

Cuánto cuestan las entradas para Voces del Litoral

Las entradas anticipadas tienen un valor de 10.000 pesos y podrán adquirirse hasta el viernes 20 de noviembre. Quienes decidan asistir el mismo sábado podrán comprar sus localidades en la puerta del centro cultural a un precio de 12.000 pesos.

Alarcón explicó que los interesados pueden comunicarse a través de sus redes sociales o por teléfono para gestionar las entradas anticipadas. De esta manera, el público tendrá la posibilidad de asegurar su lugar antes de la jornada.

Con tres propuestas musicales y una programación centrada en los sonidos regionales, Voces del Litoral se prepara para ofrecer una nueva noche de encuentro entre artistas y público en Paraná.