Un motociclista resultó herido luego de que un poste de telecomunicaciones cayera sobre él mientras circulaba por la intersección de Risso y Belgrano, en barrio Guadalupe Oeste de la ciudad de Santa Fe. El accidente provocó que la estructura impactara contra su cabeza y dejara la motocicleta atrapada debajo del poste.

El hecho generó preocupación entre los vecinos, quienes acudieron rápidamente para asistir al conductor. Según informó AIRE, el hombre llevaba casco de protección, permaneció consciente y sufrió un corte en la cabeza.

Tras el accidente, una ambulancia llegó al lugar y trasladó al motociclista al hospital José María Cullen, donde recibió atención médica. Hasta el momento, no se brindaron mayores precisiones sobre su evolución.

El dramático relato de una vecina que presenció el accidente

Una mujer que vive frente al lugar donde ocurrió el episodio describió el momento en que la estructura se desplomó sobre el conductor.

“Venía circulando un muchacho en motocicleta y de golpe escuchamos un ruido tremendo. Yo alcancé a ver que el poste caía sobre la moto y él rodaba hacia adelante”, relató la testigo en declaraciones a AIRE.

La vecina también destacó la importancia del casco de protección, que habría evitado lesiones de mayor gravedad.

“Gracias a Dios fue lo que lo salvó. La ambulancia dijo que lo salvó”, aseguró.

Según su testimonio, el motociclista nunca perdió el conocimiento después del impacto. Además, señaló que el poste de madera no presentaba señales visibles de deterioro antes de desplomarse.

Retiraron el poste y los cables que quedaron sobre la calle

Como consecuencia del accidente, personal de la Central de Operaciones de Brigada de Emergencias Municipal (Cobem) intervino para retirar la estructura y los cables de telecomunicaciones que habían quedado sobre la calzada.

Durante el operativo, calle Risso permaneció cortada a la altura de Belgrano, mientras se implementaron desvíos del tránsito hacia el norte para facilitar las tareas de los equipos de emergencia.