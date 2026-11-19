REDACCIÓN ELONCE
Bruno y Diego protagonizan los videos de Campo y Familia, un proyecto que muestra recetas de los alemanes del Volga y las tareas rurales. Su mamá, Gisela Uhrich, contó a Elonce cómo surgió la iniciativa, que consiguió videos con más de un millón de reproducciones.
Los mellizos entrerrianos Bruno y Diego se convirtieron en protagonistas de las redes sociales a través de Campo y Familia, un proyecto familiar que muestra recetas tradicionales de los alemanes del Volga, actividades rurales y escenas de la vida cotidiana. La iniciativa, impulsada por su mamá, Gisela Uhrich, alcanzó una importante repercusión, con videos que superaron el millón de reproducciones. La familia dialogó con Moviendo el Avispero, de Elonce Radio & Streaming FM 98.7, y compartió cómo nació esta propuesta que combina gastronomía, tradiciones y experiencias del campo.
El proyecto comenzó como un pasatiempo de Gisela, quien decidió utilizar las redes sociales para compartir aspectos de la vida rural que muchas veces permanecen alejados de quienes viven en las ciudades. Con el paso del tiempo, sus hijos comenzaron a participar de las grabaciones y terminaron convirtiéndose en las figuras principales de las publicaciones.
"En principio empezó como un hobby para mostrar que no todo es fácil en el campo. La gente a veces dice: 'Ah, mirá, andan en Toyota, andan en 4x4, mirá lo que tienen'. También queríamos mostrar lo malo que tenemos en el campo y un poquito de las recetas, de las cosas lindas y de nuestras costumbres como descendientes de alemanes del Volga", expresó Gisela.
Las recetas de los alemanes del Volga que conquistaron las redes
La gastronomía ocupa un lugar central en las publicaciones de Campo y Familia. Entre las preparaciones que comparten aparecen platos elaborados con papa, repollo, crema y masas caseras, además de recetas dulces que forman parte de las celebraciones familiares. Recientemente, los mellizos protagonizaron un video dedicado a la elaboración de pan dulce, que despertó el interés de sus seguidores.
La transmisión de estas costumbres gastronómicas está profundamente vinculada con la historia de las familias descendientes de alemanes del Volga que se establecieron en Entre Ríos. Muchas de las preparaciones surgieron del aprovechamiento de ingredientes sencillos y se conservaron gracias a las enseñanzas transmitidas entre generaciones. "Acá en las aldeas comemos recetas de nuestras abuelas que nos fueron pasando. Para nosotros es lo cotidiano, comer una comida alemana es lo más normal que tenemos. Pero hay gente que se sorprende cuando mezclamos algo dulce con salado o ponemos papa dentro de una empanada y la comemos con crema", relató la entrevistada.
Gisela comenzó a publicar sus primeras preparaciones en TikTok y posteriormente trasladó los contenidos a Instagram. A medida que incorporó nuevas recetas y escenas de la vida familiar, las publicaciones comenzaron a llegar a personas de distintas regiones del país y del exterior. "Ahora tengo que decir que la cuenta ya no me pertenece, que estas caras que tengo acá al lado mío son las dueñas de mi cuenta", comentó entre risas, en referencia a Bruno y Diego.
Bruno y Diego, los protagonistas de Campo y Familia
Los mellizos participan de las grabaciones junto a su mamá, quien se encarga de organizar los ingredientes y acompañarlos durante las preparaciones. Aunque se muestran desenvolviéndose con naturalidad en los videos, la experiencia de participar en una entrevista en vivo resultó diferente para ellos. "Nosotros tenemos un poco de vergüenza de salir en la cámara porque no estamos acostumbrados", reconocieron los chicos durante la conversación con Elonce.
La cocina es uno de los espacios donde los hermanos desarrollaron habilidades desde pequeños. Ambos conocen procedimientos básicos de elaboración, aunque tienen preferencias diferentes: Diego disfruta especialmente del amasado, mientras que Bruno prefiere evitar ensuciarse demasiado las manos. "Diego es el que más le gusta el tema de la masa, porque a Bruno no le gusta mucho ensuciarse. Entonces le decís: 'Diego, yo me voy a atender las vacas, preparame la masa para las pizzas'. Él va, busca los ingredientes, sabe cuánto lleva y te lo prepara", contó Gisela.
Los chicos también participan en distintas actividades del establecimiento rural familiar, donde conviven con animales y acompañan a sus padres en las tareas cotidianas. Entre sus responsabilidades mencionaron la alimentación de los terneros y la colaboración en el tambo.
Una rutina familiar que comienza a las cinco de la mañana
La familia está integrada por cinco hijos y desarrolla sus actividades en una zona rural de Entre Ríos. El establecimiento cuenta con un tambo, además de otros animales de producción, por lo que las jornadas requieren una organización que combina trabajo, educación y actividades domésticas. "Nos levantamos a las cinco de la mañana con mi marido y los tres chicos más grandes, que tienen entre 18 y 12 años, y vamos al tambo. Los mellizos se levantan a las seis y media y se preparan para ir a la escuela", explicó Gisela.
La institución educativa se encuentra aproximadamente a cinco kilómetros de la vivienda. Los horarios escolares de los hermanos y de los hijos mayores obligan a organizar las comidas en diferentes momentos del día, especialmente durante el mediodía, cuando algunos regresan mientras otros deben salir hacia sus clases. El estado de los caminos rurales también condiciona la rutina familiar, especialmente durante las jornadas de precipitaciones. A pesar de esas dificultades, las actividades productivas deben continuar y los animales requieren atención permanente.
"Cuando llueve tenemos que hacer unos 15 kilómetros porque hay que dar la vuelta por un camino mejorado. La vaca hay que ordeñarla igual y los animales tienen que comer. Es lo normal, nos calzamos las botas de lluvia", relató.
La educación constituye otra de las prioridades de la familia. Gisela explicó que busca acompañar el desempeño escolar de sus hijos sin establecer comparaciones entre ellos, especialmente porque Bruno y Diego comparten la misma edad y atraviesan etapas similares. "Ellos saben que van bien los dos, gracias a Dios. Trato de no mostrarles las notas para no generar una competitividad entre uno y otro o que alguno se sienta mal porque no tiene las notas del otro", sostuvo.
El mensaje de Gisela sobre la infancia y las pantallas
La participación de los mellizos en las redes sociales abrió un espacio para reflexionar sobre la crianza y las experiencias que pueden compartir padres e hijos. En ese sentido, Gisela destacó la importancia de acompañar a los niños en sus intereses y ofrecerles oportunidades de aprendizaje fuera de las pantallas. "La juventud no está toda perdida, como por ahí se piensa. Los papás tenemos que dedicarles un poquito más de tiempo a nuestros niños y no dejarles todo detrás de un celular. Dejemos el celular un poquito de lado y disfrutemos de hacer una receta", manifestó.
La entrevistada recordó que Bruno comenzó a acompañarla en la cocina cuando tenía apenas tres años. Desde entonces, los chicos incorporaron conocimientos sobre ingredientes, masas, temperaturas y diferentes procedimientos de elaboración, además de desarrollar autonomía para preparar sus propios alimentos. "Hay muchos errores o se ensucian mucho, pero no importa. Ensúciense en el barro, en la harina, en la masa, lo que sea, que de esas experiencias también se aprende. Aparte, la ropa está para lavarla", expresó.
Gisela también compartió su mirada sobre la posibilidad de criar a sus cinco hijos en un entorno rural, donde los juegos al aire libre, el contacto con los animales y las actividades familiares forman parte de la vida cotidiana. "Particularmente me siento privilegiada siendo mamá y viviendo en el campo, porque puedo criar a mis hijos a mis tiempos y no a los tiempos que la sociedad quiere", reflexionó.
En esa línea, recordó conversaciones familiares sobre el crecimiento, las responsabilidades y las expectativas que suelen imponerse durante la infancia y la adolescencia. "No se apuren en crecer, en tener un celular o una red social y publicar fotos. Jueguen con la pelota, con los tractores y disfruten la infancia", expresó.
Los videos llegaron a Uruguay, Estados Unidos y otros países
La repercusión de Campo y Familia trascendió las fronteras de Entre Ríos y permitió establecer vínculos con personas que comparten raíces culturales similares. Las publicaciones recibieron comentarios de usuarios de Uruguay, Estados Unidos, Venezuela y Puerto Rico, entre otros lugares. "Ayer leí un comentario de una abuelita de Uruguay que dejaba un lindo saludo a los chicos. Nos decía que ellos también comen esa comida, pero que allá la llaman de otra manera. Tenemos gente de Estados Unidos, Venezuela y Puerto Rico. Hemos hecho muchas amistades", relató Gisela.
El crecimiento de las cuentas también tuvo repercusiones en el ámbito escolar. Algunos compañeros comenzaron a preguntarles a los mellizos por sus seguidores y a reconocerlos por el saludo característico que utilizan en las publicaciones: "Hola, mi gente linda". Sin embargo, la familia procura mantener cierta distancia respecto de las estadísticas y la exposición digital. Gisela explicó que supervisa los comentarios y evita que sus hijos se concentren en la cantidad de reproducciones o interacciones que reciben.
"Ellos no tienen idea de la cantidad de gente que ve sus videos. Ven comentarios, pero no saben cuántas personas los siguen. Trato de filtrar un poquito, aunque no tenemos comentarios malos", señaló.
Las comidas favoritas y los sabores que recuerdan a sus abuelos
Entre las preparaciones que comparten en redes sociales aparecen distintos platos tradicionales de los alemanes del Volga. Muchos se elaboran con ingredientes que la propia familia obtiene de su producción, como leche, crema, manteca, huevos y verduras de la huerta. Durante la entrevista, Bruno y Diego coincidieron al mencionar su comida favorita: el pastel de papa. Gisela, en cambio, eligió una preparación que conserva un significado especial por los recuerdos de su infancia.
"A mí me gustan mucho los Kartoffelnudeln, que son como una empanada con puré de papa y cebolla dorada. Me gusta ponerle mucha crema. Es una de las comidas que me hace recordar a mi abuela. Cuando extraño un poquito, me preparo esa comida y es como un mimito al alma", expresó.
Otra de las recetas mencionadas fue el pirok, una preparación tradicional que puede llevar repollo y otros ingredientes, según las costumbres de cada familia o localidad.
"El pirok es lo que más llama la atención en los comedores que hay acá. Todos quedan fascinados y es básicamente una empanada rellena con repollo. Algunos le ponen carne picada, otros chicharrón, dependiendo de la zona donde se haga", detalló. La producción casera también incluye yogur, dulce de leche y otros alimentos que forman parte de la alimentación familiar. Según explicó Gisela, algunas elaboraciones se realizan varias veces por semana, dependiendo del consumo de los integrantes del hogar.
El sueño de publicar un libro con recetas e historias familiares
Además de continuar compartiendo contenidos en las redes sociales, Gisela manifestó su deseo de desarrollar un proyecto que permita reunir las preparaciones tradicionales y recuperar las historias vinculadas con cada una de ellas. "Me gustaría hacer un libro contando las recetas, porque hay muchas que tienen una historia muy linda", expresó.
Entre los recuerdos que quisiera recuperar mencionó una antigua costumbre relacionada con una preparación denominada kreppel. Según relató, se elaboraba para acompañar a las mujeres después del nacimiento de sus hijos, como una manera de expresar buenos deseos y celebrar la llegada de un nuevo integrante a la familia.
"Cuando era chiquita me acuerdo que se lo preparaba la madrina o la abuela a la mamá del recién nacido, como felicitándola y deseándole que se recupere pronto. Son recetas que estaría lindo que la gente conozca junto con las historias que hay detrás", recordó. "La receta, la comida siempre va a estar. La comida es algo que nunca se va a perder", afirmó.