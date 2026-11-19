Un accidente de tránsito en calle Echagüe de Paraná se registró este jueves, cuando tres vehículos protagonizaron un siniestro vial en el tramo comprendido entre Antártida Argentina y Alsina. Entre los rodados involucrados se encontraba un taxi, cuyo conductor debió recibir asistencia médica y fue trasladado al Hospital San Martín.

Según las primeras hipótesis policiales, el taxista habría sufrido una descompensación mientras conducía, situación que podría haber desencadenado el choque con los otros vehículos. Sin embargo, esta posibilidad todavía no fue confirmada oficialmente y forma parte de las circunstancias que se investigan.

Tras el siniestro, personal de emergencias acudió al lugar y asistió al conductor del taxi. Posteriormente, el hombre fue trasladado en ambulancia al Hospital San Martín de Paraná, donde quedó bajo atención médica.

Investigan las circunstancias del choque

Por el momento, no se precisó cómo se produjo la colisión entre los tres automóviles ni la secuencia de los impactos. Tampoco trascendieron detalles sobre el estado de salud del taxista después de su ingreso al centro asistencial.

Las autoridades trabajaban para establecer las circunstancias del accidente y determinar si la presunta descompensación del conductor tuvo relación directa con el siniestro.

El hecho ocurrió en un sector de calle Echagüe, entre Antártida Argentina y Alsina, y quedó bajo investigación para esclarecer la mecánica del choque.