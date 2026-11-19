Un hombre de 31 años fue sorprendido cuando intentaba robar una Renault Kangoo estacionada en Concepción del Uruguay. Escapó en motocicleta, pero la Policía logró interceptarlo tras una persecución. Secuestraron el rodado y una tijera que llevaba consigo.
Un hombre de 31 años fue detenido durante la madrugada de este jueves 19 de noviembre en Concepción del Uruguay, luego de ser sorprendido cuando intentaba robar una camioneta Renault Kangoo estacionada en la vía pública. El sospechoso escapó en motocicleta al advertir la presencia policial, pero fue interceptado tras una persecución por distintas calles de la ciudad.
El procedimiento ocurrió alrededor de las 4:15, cuando efectivos del Comando Radioeléctrico realizaban tareas de patrullaje preventivo en inmediaciones de bulevar Constituyentes y calle Artusi. En ese momento, observaron a un individuo que estaba forzando la puerta de un utilitario Renault Kangoo gris, estacionado sobre Artusi.
Al percatarse de la presencia del móvil policial, el hombre subió a una motocicleta y emprendió la fuga, sin acatar las reiteradas órdenes de detenerse impartidas por los uniformados. Los efectivos iniciaron un seguimiento controlado que finalizó en la intersección de calles Posadas y Scelzi, donde lograron interceptarlo y reducirlo.
Tras la detención, los policías entrevistaron al propietario del vehículo, un hombre de 60 años, quien comprobó que la camioneta presentaba daños en el tambor de la cerradura de una de sus puertas.
El damnificado también constató que el utilitario había quedado abierto como consecuencia de las maniobras realizadas por el sospechoso. Según la información policial, el aprehendido contaba con antecedentes por hechos de características similares.
La Fiscalía Auxiliar de turno fue informada sobre lo sucedido y dispuso el secuestro de la motocicleta utilizada durante la fuga, una Gilera Smash de color negro y gris, con detalles rojos. También ordenó incautar una tijera que fue encontrada entre las pertenencias del involucrado.
Por disposición judicial, el hombre fue trasladado a la Comisaría Primera y posteriormente quedó alojado en la Alcaidía policial, a disposición de la Justicia.
El detenido quedó vinculado a una causa por los presuntos delitos de tentativa de robo en flagrancia y daños, mientras que los elementos secuestrados fueron incorporados a las actuaciones correspondientes.