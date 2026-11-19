Un grave accidente laboral en una arenera de Islas del Ibicuy se registró el miércoles, cuando un joven trabajador cayó a una fosa de aproximadamente cuatro metros de profundidad. El operario sufrió múltiples lesiones y permanece internado en estado grave en un centro de salud de Buenos Aires.

El episodio ocurrió en la arenera La República, perteneciente a la firma Cristamine, dedicada a la extracción de arena silícea destinada al yacimiento de Vaca Muerta.

Según trascendió de fuentes allegadas al caso, la víctima sufrió fractura de cráneo, una fractura en uno de sus brazos y lesiones en órganos internos como consecuencia de la caída, publicó R2820.

El trabajador permanece internado en grave estado

Tras el accidente, el joven fue trasladado a una clínica ubicada en el barrio porteño de Palermo, donde continúa bajo atención médica debido a la gravedad de las heridas.

Hasta el momento, no se difundió información oficial sobre las circunstancias en las que ocurrió el accidente ni se precisaron las condiciones de seguridad existentes en el establecimiento al momento del hecho.

En tanto, trascendió que trabajadores de la planta reclamaron mayores medidas de seguridad luego de lo sucedido, informó R2820.