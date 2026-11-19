El fin de semana largo en Paraná contará con espectáculos, paseos turísticos, actividades deportivas, recorridos gratuitos y propuestas comerciales. Habrá opciones para vecinos y visitantes del 20 al 23 de noviembre. Conocé la programación y los precios.
La Municipalidad de Paraná presentó una amplia agenda de actividades para el fin de semana largo del 20 al 23 de noviembre, con propuestas culturales, deportivas, turísticas y comerciales destinadas a vecinos y visitantes. La programación incluirá espectáculos, recorridos guiados, paseos en bicicleta, competencias deportivas y experiencias vinculadas con la identidad entrerriana.
Las iniciativas se desarrollarán en el marco de Hola Paraná, una propuesta que busca fortalecer la actividad turística y promover el trabajo de los prestadores locales. La organización contempla la participación del Municipio, el sector privado y las instituciones que integran el Ente Mixto Paraná Turismo (EMPATUR).
Desde la Municipalidad destacaron que el sistema turístico se mantiene activo pese al contexto de creciente del río Paraná, con actividades distribuidas en distintos sectores de la ciudad.
Noche de las Galerías y un espectáculo internacional de ballet
Una de las principales propuestas culturales será la Noche de las Galerías, que se realizará el sábado 21 de noviembre. La iniciativa permitirá recorrer gratuitamente diferentes espacios dedicados al arte, con exposiciones, venta de obras, intervenciones artísticas y performances.
Participarán A la Vuelta de la Esquina, Almacén de los 33, Territorio de Culturas, Archicofradía Galería de Arte, Blanca Irradiante, Casa Banano, Erarte, GAP Galería de Arte, La Hendija Arte Contemporáneo, La Portland, la Escuela de Artes Visuales Profesor Roberto López Carnelli y el Museo Provincial de Bellas Artes.
Para facilitar el traslado, el Paraná Bus Turístico ofrecerá un servicio especial gratuito que partirá desde la Catedral, en Plaza 1° de Mayo, y recorrerá distintos puntos del circuito artístico. Los lugares serán limitados y se asignarán por orden de llegada, sin reservas previas.
Además, el sábado a las 21 se presentará El Cascanueces, interpretado por el Moscow State Ballet de Rusia, en el Centro Provincial de Convenciones, ubicado en San Martín 15.
Campeonato nacional de sóftbol con entrada gratuita
La actividad deportiva tendrá uno de sus principales atractivos en el 5° Campeonato Nacional de Slow Pitch Femenino +35, que se disputará del sábado 21 al lunes 23 de noviembre.
La competencia reunirá a aproximadamente 250 jugadoras provenientes de distintos puntos del país y se desarrollará en el Estadio Softbol Play y el Estadio CEF Nº 5.
El acceso será libre y gratuito, por lo que vecinos y turistas podrán presenciar los encuentros durante las tres jornadas.
Paseos en el Paraná Bus Turístico: recorridos y precios
Durante el fin de semana largo, el Paraná Bus Turístico ofrecerá sus tradicionales recorridos a cielo abierto para conocer los principales atractivos de la capital entrerriana.
Los paseos tendrán una duración aproximada de dos horas y contarán con acompañamiento de guías especializados. El itinerario incluirá lugares emblemáticos como el Parque Urquiza, la Cuesta de los Vascos, el Monumento a Urquiza, Plaza San Miguel, el Centro Cívico Provincial, el Patito Sirirí, Puerto Nuevo, el Complejo del Túnel Subfluvial, el Thompson y el barrio Puerto Sánchez.
Las tarifas anunciadas fueron las siguientes:
- Mayores: $7.200.
- Menores de 12 años: $6.300.
- Jubilados: $6.500, con acreditación del carnet correspondiente.
La venta de pasajes se realizará en la Oficina de Informes Turísticos, ubicada en Laurencena y San Martín, en el Parque Urquiza. También se podrá consultar a través de Instagram, en @paranabusturistico.
Durante estas jornadas, el servicio también comercializará un Bono Solidario a beneficio de Suma de Voluntades.
Recorridos gratuitos para descubrir la historia de Paraná
Otra de las alternativas será el programa Descubrí Paraná, que ofrecerá recorridos pedestres gratuitos entre el viernes 20 y el domingo 22 de noviembre.
Las caminatas tendrán como puntos de referencia Plaza 1° de Mayo, Plaza Sáenz Peña y Plaza Mansilla, con circuitos destinados a conocer distintos aspectos históricos y patrimoniales de la ciudad.
Los interesados podrán consultar la programación diaria para seleccionar el recorrido de su preferencia. La participación será libre y gratuita.
Bicivía Paraná: bicicletas gratuitas durante cuatro días
Del 20 al 23 de noviembre también estará disponible gratuitamente Bicivía Paraná, el sistema de bicicletas públicas que permite recorrer sectores de la Costanera y disfrutar de los paisajes ribereños.
La iniciativa busca promover una alternativa de movilidad sostenible tanto para residentes como para turistas. Para acceder al servicio, los interesados deberán ingresar a Bicivía Paraná y seguir las indicaciones de la plataforma.
Paseos comerciales y propuestas gastronómicas
La agenda del fin de semana largo también incluirá alternativas para quienes prefieran recorrer los espacios comerciales de la ciudad.
El Paseo del Centro invitará a visitar la Peatonal San Martín y sus calles transversales, donde se concentra una amplia variedad de comercios.
También estarán disponibles las propuestas de La Paz Paraná Shopping, ubicado en Venezuela 61, y Shopping Paso del Paraná, situado en la intersección de Corrientes y San Lorenzo.
A estas opciones se sumarán experiencias gastronómicas y turísticas relacionadas con la producción vitivinícola entrerriana. Los viñedos y bodegas de la región, tanto en la ciudad como en el Camino de las Aldeas y sus alrededores, ofrecerán alternativas para conocer la historia y los sabores locales.
Dónde consultar la agenda completa
La programación forma parte de las acciones de promoción turística que la Municipalidad desarrolla junto con prestadores privados y organizaciones del sector.
Para conocer los horarios específicos, circuitos y demás detalles de cada actividad, los interesados podrán ingresar al sitio oficial de Turismo Paraná o consultar las redes sociales del organismo.
De esta manera, Paraná contará con propuestas gratuitas y pagas durante el fin de semana largo, con opciones vinculadas al arte, el deporte, la historia, la gastronomía y los atractivos turísticos de la capital entrerriana.