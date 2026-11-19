El Concejo Deliberante de Villa Elisa analiza un proyecto para declarar Ciudadano Ilustre a Omar Borcard, el albañil que construyó dos salas de cine con sus propias manos y que, desde hace más de dos décadas, sostiene una iniciativa cultural independiente.

La propuesta fue presentada por el Centro Cultural La Fragua a través de la Banca Ciudadana y actualmente se encuentra en tratamiento en comisiones.

La iniciativa busca reconocer su trayectoria y su contribución al acceso a la cultura. Su historia trascendió las fronteras de Entre Ríos y alcanzó proyección internacional a través del documental Un cine en concreto, dirigido por Luz Ruciello.

El proyecto de decreto destacó que Borcard nació el 3 de noviembre de 1954 y reside en Villa Elisa desde 1964, por lo que cumple ampliamente el requisito de residencia establecido por la ordenanza Nº 1636 para recibir la distinción.

Construyó dos salas de cine con sus propias manos

La historia comenzó en noviembre de 1996, cuando Borcard decidió construir una sala cinematográfica en la planta alta de su vivienda, sobre un terreno cedido por sus padres. Para concretar el proyecto utilizó sus conocimientos de albañilería, recursos económicos propios, herramientas donadas y la colaboración de vecinos.

(Villa Elisa Al Día).

Después de varios años de trabajo, el Cine Paradiso abrió sus puertas el 3 de junio de 2000. Su inauguración permitió recuperar una actividad cultural que había desaparecido de Villa Elisa tras el cierre de la última sala comercial durante la década de 1980.

Sin embargo, aproximadamente diez años después, un juicio sucesorio derivó en la demolición del edificio. Ante esa situación, Borcard decidió reconstruir su proyecto en otro lugar, utilizando materiales recuperados de la primera sala.

Volvió a empezar y levantó otro cine en ocho meses

El segundo Cine Paradiso fue construido en calle Alvear 942. La obra demandó apenas ocho meses y quedó inaugurada el 4 de junio de 2011, lo que permitió dar continuidad a una experiencia cultural iniciada casi 15 años antes.

Uno de los aspectos destacados en el proyecto de reconocimiento fue el carácter social de ambas salas. Según los fundamentos, el cine funcionó con “entradas de valor simbólico y promocional” y permitió “el ingreso gratuito de los niños que carecían de recursos para abonarla”.

De esta manera, el espacio no solo ofreció exhibiciones cinematográficas, sino que también se convirtió en un lugar de encuentro comunitario, contención social y formación artística no formal.

Su compromiso con la comunidad

La propuesta presentada por el Centro Cultural La Fragua también recuperó otras actividades desarrolladas por Borcard a lo largo de su vida.

Entre sus antecedentes se mencionaron su desempeño como director de la Comparsa Infantil Destello y su participación como socio fundador del Ferroclub Central Entrerriano.

Además, organizó festivales infantiles para reunir alimentos destinados a comedores y participó durante once años en celebraciones por el Día del Niño, con distribución de juguetes y espectáculos musicales.

(Villa Elisa Al Día).

Estas iniciativas fueron incorporadas a los fundamentos del proyecto como parte de una trayectoria de participación comunitaria y promoción del acceso a actividades culturales y recreativas, publicó El Entre Ríos.

Su historia llegó a festivales internacionales y Netflix

La experiencia de Borcard alcanzó proyección internacional gracias al documental Un cine en concreto, dirigido por la cineasta Luz Ruciello, oriunda de Concepción del Uruguay.

La producción retrató la historia del albañil que decidió construir sus propias salas cinematográficas para devolverle a su comunidad la posibilidad de disfrutar del cine.

El recorrido de esta historia por festivales internacionales y su llegada a Netflix contribuyeron a difundir la iniciativa cultural desarrollada en Villa Elisa.

Mientras tanto, la declaración de Ciudadano Ilustre continúa en análisis dentro del Concejo Deliberante, por lo que el reconocimiento todavía no fue aprobado.