El plantel de Boca recibió un control antidoping sorpresa este jueves por la mañana en Barranquilla, a dos días de la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro. Personal de Conmebol acudió al hotel y tomó muestras a 23 futbolistas.

Los jugadores fueron seleccionados mediante un sorteo entre los 33 integrantes de la delegación. El procedimiento comenzó alrededor de las 8, cuando parte del plantel todavía descansaba.

La visita modificó la rutina que había previsto Rodolfo Arruabarrena para la primera mañana en Colombia. El entrenador pretendía darles descanso a sus dirigidos antes de la práctica programada para la tarde.

Un procedimiento previo a la final

Según la información difundida, se trató de un control de rutina en el marco de la definición continental. Atlético Mineiro también deberá someterse al procedimiento antes del encuentro del sábado.

Boca había llegado a Barranquilla el miércoles por la noche, después de viajar desde Ezeiza. El grupo se instaló en el Hotel Estelar Alto Prado para completar la preparación en la ciudad sede.

El entrenamiento de este jueves estaba previsto para las 17:30 de Colombia, las 19:30 de Argentina. Es el mismo horario en el que se disputará la final en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Arruabarrena termina de definir el equipo

El cuerpo técnico seguirá la evolución de Lautaro Blanco y Milton Delgado, quienes habían generado preocupación por sus molestias físicas. En el caso del mediocampista, sufrió un esguince leve de rodilla antes del viaje y hay optimismo sobre su presencia.

En el ataque, Tomás Aranda aparece con ventaja sobre Alan Velasco para acompañar a Sebastián Villa y Miguel Merentiel. Su respuesta física y futbolística en las últimas prácticas lo posicionó entre las opciones principales del entrenador.

La final entre Boca y Atlético Mineiro se jugará el sábado 21 de noviembre, desde las 19:30 de Argentina. Las próximas prácticas le permitirán a Arruabarrena resolver la formación que comenzará el partido.