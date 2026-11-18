La formación de Boca para la final de la Copa Sudamericana comenzó a definirse tras el último entrenamiento en Ezeiza. Tomás Aranda ganó terreno para ser titular y Lautaro Blanco regresaría al lateral izquierdo. Arruabarrena ajustará el equipo en Barranquilla.
La formación de Boca para la final de la Copa Sudamericana comenzó a tomar forma después del último entrenamiento realizado en Ezeiza, antes del viaje del plantel a Barranquilla, Colombia. El entrenador Rodolfo Arruabarrena evaluó dos modificaciones respecto del equipo que goleó a Banfield en las semifinales: el ingreso de Tomás Aranda por Alan Velasco y el regreso de Lautaro Blanco en lugar de Malcom Braida.
Con la delegación instalada en territorio colombiano, el cuerpo técnico tendrá tres entrenamientos para terminar de definir el once que enfrentará a Atlético Mineiro este sábado. Aunque todavía resta la confirmación oficial, las últimas prácticas dejaron señales sobre los futbolistas que podrían comenzar el encuentro decisivo.
La principal incógnita estuvo concentrada en el ataque. Aranda, quien regresó recientemente de una lesión en el peroné, ganó terreno en la consideración del entrenador y se convirtió en el principal candidato para acompañar a Sebastián Villa y Miguel Merentiel en el frente ofensivo.
Tomás Aranda ganó terreno para ser titular
La recuperación del joven futbolista representó una de las principales novedades para Boca en la previa de la final. Su ausencia había afectado el funcionamiento ofensivo del equipo, especialmente por su capacidad para asociarse con sus compañeros y generar situaciones de peligro.
Sin embargo, el principal interrogante estuvo relacionado con su ritmo competitivo. Desde fines de agosto, Aranda había tenido escasa participación oficial debido a la lesión que lo mantuvo alejado de las canchas durante varias semanas.
En su regreso frente a Defensa y Justicia disputó 26 minutos, mientras que en la victoria ante Banfield sumó otros 34. Pese a esa limitada continuidad, las últimas evaluaciones del cuerpo técnico indicaron que se encontraba en buenas condiciones físicas para comenzar el partido.
La disputa entre Aranda y Alan Velasco
Durante los entrenamientos previos al viaje, Aranda mostró una evolución que fortaleció sus posibilidades de ingresar desde el inicio. Arruabarrena había priorizado al juvenil cuando estuvo en plenitud física, por lo que su recuperación podría devolverle un lugar en la formación titular.
Alan Velasco apareció como la principal alternativa para completar el ataque. El entrenador deberá decidir si apuesta por el regreso de Aranda desde el primer minuto o si prefiere utilizarlo durante el desarrollo del encuentro.
La decisión será tomada durante las prácticas previstas en Barranquilla, donde Boca realizará los últimos trabajos tácticos antes de enfrentar al conjunto brasileño.
Lautaro Blanco regresaría al lateral izquierdo
La otra modificación se produciría en la defensa, donde Lautaro Blanco quedó en condiciones de recuperar su lugar como lateral izquierdo.
El futbolista había presentado una molestia física que generó preocupación durante los días previos. Sin embargo, logró entrenarse a la par de sus compañeros antes del viaje a Colombia y quedó disponible para disputar la final.
De esta manera, Blanco reemplazaría a Malcom Braida, quien había ocupado su posición en el último compromiso. A diferencia de la situación de Aranda, el regreso del lateral izquierdo aparece prácticamente definido.
El mediocampo y la base del equipo se mantendrían
Más allá de las dos modificaciones previstas, Arruabarrena mantendría la estructura del conjunto que consiguió la clasificación a la final tras vencer a Banfield en Mendoza.
En el mediocampo continuarían Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes y Milton Delgado, tres futbolistas que se consolidaron dentro del esquema utilizado por el entrenador.
La intención del cuerpo técnico sería conservar el funcionamiento colectivo que permitió alcanzar la instancia decisiva, con ajustes puntuales en los sectores donde recuperó jugadores.
La probable formación de Boca para la final de la Copa Sudamericana
El equipo que se perfila para disputar la final es el siguiente: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Tomás Aranda (o Alan Velasco).