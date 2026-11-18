REDACCIÓN ELONCE
El encuentro de escuelas municipales de básquet infantil se realizó en el Parque Berduc de Paraná, con la participación de niños de diferentes barrios. El profesor Nicolás Giorello destacó a Elonce la importancia del deporte como espacio de integración y anunció que continúan abiertas las inscripcio
El encuentro de escuelas municipales de básquet infantil se desarrolló este miércoles en el complejo deportivo Parque Berduc de Paraná, donde niños de distintos barrios participaron de una jornada de integración, recreación y actividad física. La propuesta reunió a jugadores de las escuelas municipales y permitió cerrar las actividades del año con partidos amistosos y momentos compartidos.
La actividad contó con la participación de las escuelas de básquet del Complejo Barrio El Sol, Plaza Eva Perón, Paraná V y Parque Berduc. Los pequeños deportistas disputaron encuentros acompañados por profesores y familiares, quienes siguieron los partidos desde las tribunas del polideportivo.
Nicolás Giorello, profesor responsable de la escuelita de básquet del Parque Berduc, dialogó con Elonce durante el programa GPS y explicó el propósito de la iniciativa. “El resultado es lo de menos, lo que sí logramos fue hacerle un cierre a este año, hacer un encuentro de minibásquet con el complejo Barrio El Sol, Eva Perón, Paraná Quinto y el Parque Berduc”, expresó.
Una jornada para compartir y disfrutar del básquet
La escuelita del Parque Berduc comenzó a funcionar durante este año y está destinada a niños de entre 5 y 12 años. Como parte de las actividades de cierre, los profesores organizaron una competencia amistosa para que los participantes pudieran poner en práctica lo aprendido.
“Nosotros iniciamos este año con la escuelita de básquet acá en el Parque Berduc. Yo estoy a cargo de chicos de 5 a 12 años y quisimos darle un cierre para que tengan una competencia, vivencien y puedan compartir con otro equipo lo que es un partido de básquet”, explicó Giorello.
Durante la tarde, los equipos participaron de distintos partidos en las instalaciones del complejo. En uno de los encuentros, los representantes del Parque Berduc se enfrentaron con los jugadores de Plaza Eva Perón, mientras sus compañeros y familiares acompañaron desde las tribunas.
La importancia de la recreación y las nuevas amistades
Más allá de los resultados deportivos, la propuesta buscó fortalecer la convivencia y el compañerismo. La actividad permitió que niños de diferentes sectores de Paraná se conocieran y compartieran una experiencia vinculada con el deporte.
“Esto es un juego. Es venir a recrearse, a compartir, hacerse de amiguitos. Son chicos de 7 y 8 años”, manifestó Giorello al referirse a uno de los partidos que se disputaban durante la cobertura.
La jornada también contempló una actividad recreativa para finalizar el encuentro. Los organizadores tenían previsto que todos los participantes disfrutaran de la pileta del complejo, como parte de una propuesta destinada a fortalecer la integración entre los grupos.
Invitaron a sumarse a la escuelita de básquet
Durante la entrevista, Giorello invitó a las familias de Paraná a conocer las actividades deportivas que se desarrollan en el Parque Berduc. El profesor recordó que la enseñanza de esta disciplina comenzó este año y que la propuesta está dirigida tanto a niños como a adultos.
“Quiero aprovechar esta oportunidad para invitar a la comunidad porque el básquet lo iniciamos este año, así que están abiertas las inscripciones”, señaló.
El entrenador también precisó las edades comprendidas en las actividades infantiles y destacó que el espacio cuenta con una propuesta para personas mayores. “Si bien estamos cerrando, queremos que la comunidad sepa que acá en el Parque Berduc estamos haciendo básquet para chicos de 5 a 12 años y también para adultos”, indicó.
El Parque Berduc como espacio de encuentro
La actividad permitió mostrar las instalaciones del complejo deportivo y las posibilidades que ofrece para la práctica de distintas disciplinas. La cancha fue escenario de los partidos, mientras que la pileta formó parte de las propuestas recreativas previstas para el cierre.
En ese sentido, Giorello destacó el estado del predio y el interés que despertó entre los participantes. “Esa era la idea también, dar a conocer cómo está el parque. La verdad que está muy lindo y a los chicos les gusta mucho. Ahora, cuando hagamos el cierre en la pileta, les va a encantar también”, expresó.
La presencia de las familias acompañó la jornada, que reunió a distintas comunidades barriales alrededor del deporte. Desde las tribunas, padres y madres observaron los partidos y alentaron a los pequeños jugadores durante una tarde de altas temperaturas.