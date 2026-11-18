La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) designó a los árbitros para los octavos de final del Torneo Clausura. Vélez y Belgrano abrirán la instancia el viernes 20 de noviembre, mientras que Boca e Independiente Rivadavia disputarán el último cruce el miércoles 25.

Cada llave se resolverá a partido único en la cancha del equipo mejor ubicado en la fase de grupos. Si hay empate al cabo de los 90 minutos, se jugarán dos tiempos suplementarios de 15 minutos y, si persiste la igualdad, el pase a cuartos de final se definirá por penales.

Pablo Dóvalo dirigirá a River y Lanús el domingo a las 19 en el Monumental, con Gastón Monsón Brizuela en el VAR. Luis Lobo Medina arbitrará a Boca e Independiente Rivadavia el miércoles a las 21 en la Bombonera, con José Carreras a cargo de la asistencia por video.

Los árbitros del viernes y el sábado

El viernes a las 20, Yael Falcón Pérez dirigirá el partido entre Vélez y Belgrano en el estadio José Amalfitani. Héctor Paletta estará a cargo del VAR.

El sábado a las 15, Defensa y Justicia recibirá a Barracas Central en Florencio Varela. Pablo Echavarría será el árbitro principal y Bryan Ferreyra estará en el VAR.

Ese mismo sábado, desde las 17, Argentinos Juniors e Independiente se enfrentarán en La Paternal. El encuentro tendrá a Jorge Baliño como juez principal y a Fernando Echenique en el VAR.

Tres cruces del Torneo Clausura se jugarán el domingo

Rosario Central y Gimnasia de Mendoza abrirán la jornada del domingo a las 16 en Arroyito. Leandro Rey Hilfer dirigirá el partido, con Germán Delfino en el VAR.

A las 19, Dóvalo estará acompañado por Pablo Gualtieri y Eric Grunmann en las líneas para el partido entre River y Lanús. Pablo Giménez será el cuarto árbitro e Iván Núñez acompañará a Monsón Brizuela en el VAR.

El último turno del domingo será a las 22, cuando Instituto y Huracán se midan en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Darío Herrera dirigirá el encuentro y Yamil Possi estará a cargo del VAR.

Cómo se completan los octavos de final

El lunes a las 17, Gimnasia de La Plata recibirá a Newell’s en el Bosque. Nicolás Ramírez será el árbitro principal y Sebastián Habib estará en el VAR.

El cruce entre Boca e Independiente Rivadavia quedó para el miércoles 25 por la participación del equipo local en la final de la Copa Sudamericana, que se disputará el sábado en Barranquilla.

Para el último partido de los octavos del Torneo Clausura, Lobo Medina tendrá como asistentes a Juan Pablo Belatti y Maximiliano Castelli. Juan Pafundi será el cuarto árbitro y Wenceslao Meneses acompañará a Carreras en el VAR.