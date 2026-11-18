Un cuerpo calcinado fue hallado dentro de una camioneta incendiada en Córdoba durante la madrugada de este miércoles 18 de noviembre. El vehículo, una Toyota SW4, fue encontrado en llamas sobre la Ruta Nacional 38, a la altura de La Cumbre, en el valle de Punilla. Tras controlar el fuego, los equipos de emergencia descubrieron restos que corresponderían a una persona en el asiento trasero, por lo que se inició una investigación judicial para determinar su identidad y establecer qué ocurrió.

El hallazgo se produjo alrededor de las 4, cuando efectivos policiales que realizaban tareas de patrullaje advirtieron la presencia de un vehículo incendiándose sobre la calzada.

Al acercarse, los uniformados comprobaron que se trataba de una camioneta que presentaba llamas en su interior y tenía la puerta trasera derecha abierta. Ante esa situación, solicitaron la intervención de los bomberos voluntarios.

Cómo encontraron el cuerpo dentro de la camioneta

Los equipos de emergencia acudieron al lugar y comenzaron las tareas para extinguir el incendio que afectaba a la Toyota SW4.

Una vez controladas las llamas, los bomberos realizaron trabajos de enfriamiento para poder inspeccionar el vehículo y determinar si había personas en su interior.

Durante esa revisión, descubrieron restos que serían humanos en el sector del asiento trasero, completamente afectados por el fuego.

El hallazgo motivó la intervención de las autoridades judiciales, debido a que las circunstancias del incendio y de la muerte no estaban esclarecidas.

Hasta el momento, no se informó oficialmente la identidad de la persona encontrada ni se precisó si el cuerpo presentaba lesiones anteriores al incendio.

La Justicia investiga las causas del incendio

La investigación quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción de Cosquín, mientras que las actuaciones fueron remitidas a la Unidad Judicial de La Falda, según indicaron medios locales.

Los investigadores procuran establecer cómo se inició el fuego, qué ocurrió con la camioneta antes de que fuera encontrada y quién era la persona que estaba en su interior. Entre las hipótesis que deberán evaluar los peritos se encuentran la posibilidad de un accidente vial, una falla mecánica o un hecho de origen criminal.

Sin embargo, ninguna de esas posibilidades fue confirmada y todavía no existen conclusiones oficiales sobre la mecánica del episodio. Según publicó La Estafeta Online, las primeras averiguaciones indicaron que la camioneta circulaba en dirección norte antes de producirse el hecho.

Pericias y corte total de la Ruta Nacional 38

En el lugar se aguardaba la intervención de especialistas de la Policía Judicial de Córdoba, quienes tendrán a su cargo las tareas periciales sobre el vehículo y la escena.

Los estudios serán fundamentales para determinar el origen del incendio y obtener indicios que permitan reconstruir los momentos previos al hallazgo.

También se buscará establecer la identidad de la víctima, cuya identificación podría requerir procedimientos forenses debido al estado en el que fue encontrado el cuerpo.

Mientras se desarrollaban las actuaciones, la Policía Caminera dispuso un corte total de circulación sobre la Ruta Nacional 38, a la altura de La Cumbre.

La interrupción del tránsito se extendió durante varias horas para permitir el trabajo de los equipos de emergencia y preservar los posibles elementos de prueba.

La investigación continuó bajo intervención judicial, sin que hasta el momento se hubiera determinado si se trató de un accidente, una falla del vehículo o un episodio delictivo.