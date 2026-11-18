Una vaca presuntamente robada fue recuperada durante una feria de remate en La Paz, luego de que una persona reconociera al animal mientras era ofrecido a la venta. El procedimiento se realizó este martes en la Sociedad Rural de esa localidad entrerriana. Como resultado, tres hombres de 53, 60 y 63 años fueron aprehendidos.

El operativo estuvo a cargo de personal de la Brigada de Prevención de Delitos Rurales La Paz, dependiente de la Policía de Entre Ríos, durante el desarrollo de la feria de remate denominada "La Ganadera".

Según informó la fuerza policial, la intervención comenzó cuando una persona encargada de la hacienda de la propietaria reconoció a uno de los vacunos que se encontraban a la venta y alertó sobre la situación.

Detectaron irregularidades en la documentación del animal

Tras recibir el aviso, los efectivos realizaron las averiguaciones correspondientes y constataron que el animal había sido trasladado y puesto a la venta sin la documentación sanitaria y de tránsito obligatoria.

En particular, se verificó la ausencia de documentación como la guía, el Documento Único de Tránsito (DUT) o el Documento de Tránsito Electrónico (DT-e), exigidos para acreditar el traslado de hacienda.

Además, durante el procedimiento no se pudo acreditar la procedencia del vacuno, por lo que se dio intervención a la Justicia.

Tres aprehendidos y restitución del vacuno

Ante las irregularidades detectadas, se informó lo sucedido al fiscal de turno, Facundo Barboza, quien dispuso la aprehensión de tres hombres de 53, 60 y 63 años, además del secuestro del animal.

Posteriormente, el vacuno fue examinado por el médico veterinario policial y entregado a su propietaria en carácter de depositaria judicial, conforme a lo dispuesto por la Fiscalía.