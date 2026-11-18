El Ejército Argentino desplegó un vehículo anfibio para evacuar vecinos de un barrio de Santa Fe afectado por la creciente del Paraná. Además, instaló puentes provisorios en Río Negro y Corrientes para restablecer la circulación en caminos dañados por las crecidas.
El Ejército Argentino realizó operativos de asistencia a comunidades afectadas por las crecidas de ríos en Santa Fe, Corrientes y Río Negro, en el marco de las acciones preventivas y de respuesta frente al fenómeno de El Niño. Las intervenciones incluyeron evacuaciones mediante un vehículo anfibio en un barrio santafesino y la instalación de dos puentes militares para restablecer la circulación en caminos comprometidos por el avance del agua.
Las tareas fueron coordinadas por el Ministerio de Defensa, a través de las Mesas Federales de Coordinación, que desarrollaron acciones de planificación y articulación para responder a posibles contingencias climáticas.
Los operativos involucraron a distintas unidades de ingenieros del Ejército, que desplegaron personal especializado, vehículos y equipamiento para asistir a las poblaciones afectadas y recuperar conexiones terrestres.
Evacuaciones con un vehículo anfibio por la creciente del Paraná
En la provincia de Santa Fe, la creciente del río Paraná provocó complicaciones en el barrio La Vuelta del Paraguayo, donde el avance del agua impidió la circulación de vehículos convencionales.
Ante esta situación, personal del Batallón de Ingenieros Anfibios 121 comenzó a realizar tareas de evacuación de vecinos desde el jueves, utilizando medios especialmente preparados para desplazarse por sectores inundados.
La unidad militar desplegó un vehículo anfibio de carga ligera ACL-5, que permitió trasladar a habitantes que debieron abandonar sus viviendas.
La utilización de este equipamiento resultó necesaria porque las condiciones del terreno impidieron el ingreso de vehículos con ruedas.
De acuerdo con la información oficial, las evacuaciones solo pudieron concretarse mediante el vehículo anfibio, debido a que el agua había interrumpido los accesos terrestres habituales.
El operativo permitió brindar asistencia a las familias que se encontraban en una zona comprometida por la creciente del Paraná.
Instalaron un puente militar de más de 30 metros en Río Negro
En otro de los operativos, el Ejército intervino en el Parque Nacional Nahuel Huapi, en Río Negro, donde una crecida extraordinaria del río Manso Superior comprometió seriamente un puente existente.
La situación provocó la interrupción de la circulación vehicular hacia Pampa Linda y afectó también el acceso al Cerro Tronador, uno de los sectores turísticos del área protegida.
Para restablecer la conexión, el Batallón de Ingenieros de Montaña 6 instaló un puente Bailey de 30,5 metros de longitud sobre el río Manso.
Antes de comenzar los trabajos, personal especializado realizó un reconocimiento técnico del lugar para evaluar las condiciones del terreno y determinar la solución más adecuada.
Una vez definida la intervención, el material necesario fue preparado en la unidad militar y trasladado desde Neuquén hasta el sector afectado.
Trasladaron equipos y materiales a lo largo de 500 kilómetros
El despliegue requirió movilizar personal, vehículos, herramientas y componentes estructurales a lo largo de aproximadamente 500 kilómetros.
Al llegar al lugar, los equipos comenzaron con las tareas de preparación y acondicionamiento del terreno y de las márgenes del río.
Posteriormente, se realizó el armado de la estructura metálica, seguido de las maniobras necesarias para colocarla en su posición definitiva.
El operativo contó con la participación de aproximadamente 60 personas, entre efectivos del Ejército Argentino, guardaparques y trabajadores de las áreas de infraestructura y logística del Parque Nacional Nahuel Huapi.
Las tareas se desarrollaron de manera coordinada con las autoridades del parque nacional para recuperar la transitabilidad del sector.
Desde el Ministerio de Defensa aclararon que la instalación del puente Bailey constituye una solución temporal, mientras se avanza en una intervención definitiva para el lugar.
Otro puente Bailey permitió recuperar un camino en Corrientes
En la provincia de Corrientes, el Ejército también intervino para evitar el aislamiento de familias que residen en una zona rural del departamento Goya.
A partir de una solicitud de la Municipalidad de Goya, el Batallón de Ingenieros de Monte 12 instaló un puente Bailey de 24,4 metros de longitud en el paraje La Soledad.
Las crecidas habían afectado una zona de alcantarillas ubicada sobre un camino vecinal, lo que comprometió la circulación y aumentó el riesgo de que los habitantes quedaran aislados.
Para resolver la situación, la unidad militar desplegó más de 70 efectivos y ocho vehículos destinados al traslado de materiales y al montaje de la estructura.
El puente instalado fue del tipo Bailey doble simple, un sistema modular que permitió reemplazar la alcantarilla afectada y recuperar la transitabilidad del camino. La intervención buscó garantizar que las familias de la zona pudieran continuar utilizando esa vía de comunicación.
Los trabajos realizados en Río Negro y Corrientes involucraron a más de 130 personas, considerando los aproximadamente 60 participantes del operativo en el río Manso y los más de 70 efectivos desplegados en Goya.
Ambas intervenciones utilizaron estructuras Bailey, diseñadas para ser transportadas en componentes y ensambladas en el lugar donde se necesita restablecer un paso.
En los dos casos, el objetivo fue restablecer conexiones terrestres que habían quedado comprometidas por el aumento del caudal de los ríos.
El Ministerio de Defensa mantiene unidades preparadas ante El Niño
Las intervenciones formaron parte de las acciones de preparación, anticipación y respuesta que el Ministerio de Defensa desarrolló durante el año frente a las posibles consecuencias del fenómeno de El Niño.
Según la información oficial, las tareas fueron resultado de la planificación realizada en las Mesas Federales de Coordinación, destinadas a articular recursos y capacidades para asistir a las comunidades ante emergencias climáticas.
En ese marco, se mantuvieron en estado de preparación distintas unidades de las Fuerzas Armadas con asiento en el Litoral argentino.
También se dispuso el despliegue de unidades de carácter fluvial en el puerto de Corrientes, como parte de las medidas preventivas ante el comportamiento de los ríos.
El Ministerio destacó que estas acciones buscaron garantizar una respuesta operativa frente a situaciones que comprometieran la seguridad de las personas o la comunicación entre localidades.