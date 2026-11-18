El Gobierno actualizó los aranceles de las prestaciones por discapacidad para noviembre. El incremento alcanza a centros de día, hogares, rehabilitación, educación y transporte especializado.
El Gobierno nacional oficializó mediante la Resolución 3715/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad, un aumento del 2,2% en los aranceles de las prestaciones por discapacidad correspondientes a noviembre de 2026. La actualización incluye nuevos valores para centros de día, hogares, rehabilitación, educación, transporte y servicios de apoyo.
La medida estableció que el incremento se aplicará sobre los valores vigentes en octubre, de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de ese mes. El porcentaje será uniforme para todas las modalidades contempladas en el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad.
El anexo oficial detalló los importes actualizados para las categorías A, B y C, además de las prestaciones comprendidas en la categoría única. Los nuevos aranceles incluyen valores que superan los seis millones de pesos para determinadas modalidades de rehabilitación con internación.
Cuánto aumentaron las prestaciones por discapacidad
Entre los valores establecidos para noviembre, el servicio de Centro de Día de jornada doble, categoría A, pasó de $1.141.578,24 a $1.166.692,96, mientras que la jornada simple se actualizó de $607.314,75 a $620.675,68.
Por su parte, el Centro Educativo Terapéutico de jornada doble, también de categoría A, aumentó de $1.282.346,30 a $1.310.557,92. En tanto, la jornada simple pasó de $700.319,19 a $715.726,21.
Para la modalidad de Hogar Permanente, categoría A, el nuevo arancel quedó establecido en $2.194.516,03, frente a los $2.147.275,96 anteriores. En el caso de Hogar con Centro Educativo Terapéutico Permanente, el importe ascendió a $3.562.710,40.
Los valores varían según la categoría de la institución, el tipo de prestación y la modalidad de atención.
Los nuevos valores para centros de día y hogares
El anexo de la resolución estableció los siguientes aranceles para noviembre de 2026, diferenciados por categorías:
Centro de Día – Jornada doble
Categoría A: $1.166.692,96.
Categoría B: $979.967,23.
Categoría C: $746.193,92.
Centro de Día – Jornada simple
Categoría A: $620.675,68.
Categoría B: $522.254,15.
Categoría C: $397.987,46.
Centro Educativo Terapéutico – Jornada doble
Categoría A: $1.310.557,92.
Categoría B: $1.100.312,05.
Categoría C: $839.377,84.
Centro Educativo Terapéutico – Jornada simple
Categoría A: $715.726,21.
Categoría B: $600.720,09.
Categoría C: $458.706,42.
Hogar Permanente
Categoría A: $2.194.516,03.
Categoría B: $1.842.808,00.
Categoría C: $1.465.570,71.
Hogar de lunes a viernes
Categoría A: $1.699.204,69.
Categoría B: $1.428.096,74.
Categoría C: $1.137.520,74.
Residencia Permanente
Categoría A: $1.429.302,41.
Categoría B: $1.200.392,64.
Categoría C: $1.109.761,27.
Estos importes corresponden a los valores oficiales del nomenclador y contemplan el incremento del 2,2% aprobado para noviembre.
Transporte, rehabilitación y apoyo escolar: los nuevos montos
La actualización también alcanzó a las prestaciones incluidas en la categoría única, que comprende servicios de rehabilitación, estimulación temprana, integración escolar, transporte y alimentación.
Los valores establecidos para noviembre de 2026 son los siguientes:
Estimulación temprana: $439.719,68.
Prestación de apoyo: $21.765,63.
Módulo maestro de apoyo: $518.503,02.
Maestro de apoyo: $17.018,30.
Módulo de Apoyo a la Integración Escolar (SAIE): $801.937,24.
Rehabilitación, módulo integral intensivo: $191.507,10.
Rehabilitación, módulo integral simple: $115.193,28.
Rehabilitación, hospital de día, jornada simple: $688.627,32.
Rehabilitación, hospital de día, jornada doble: $1.113.666,92.
Rehabilitación con internación: $6.229.927,66.
Transporte por kilómetro: $953,22.
Alimentación: $5.223,37.
La prestación de rehabilitación con internación registró el mayor importe de esta categoría, al pasar de $6.095.819,63 a $6.229.927,66, lo que representó un incremento de $134.108,03.
Por su parte, el transporte por kilómetro pasó de $932,70 a $953,22, mientras que el Módulo de Apoyo a la Integración Escolar aumentó de $784.674,41 a $801.937,24.
La Secretaría Nacional de Discapacidad tomó como referencia la variación del IPC de octubre de 2026, que fue del 2,2%, para determinar la actualización de los aranceles.
El aumento se aplicó sobre los valores establecidos para octubre, cuando se había dispuesto una actualización del 1,9% mediante la normativa anterior.
La resolución también mantuvo el adicional del 20% por zona desfavorable para las prestaciones brindadas en las provincias patagónicas, conforme a lo establecido en el artículo 7° bis de la Ley 24.901.