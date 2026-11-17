El Gobierno provincial anunció el inicio de las recategorizaciones del personal de Enfermería, previstas en la Ley 10.930. El proceso se desarrollará por etapas e incluirá nuevas oportunidades para quienes todavía deban completar requisitos de capacitación.
El Gobierno de Entre Ríos anunció que pondrá en marcha las recategorizaciones del personal de Enfermería, en cumplimiento de la Ley Provincial N° 10.930, que regula la carrera profesional del sector.
La decisión fue comunicada durante una reunión realizada este lunes entre autoridades provinciales y representantes de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), con el objetivo de reconocer la trayectoria laboral y la formación de los trabajadores de la salud pública.
El encuentro contó con la participación del ministro de Salud, Daniel Blanzaco; el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso; y el secretario general de UPCN Entre Ríos, José Allende. Durante la reunión se presentó un borrador del instructivo que permitirá instrumentar las recategorizaciones destinadas a agentes de planta permanente y estabilizados que cumplan con las condiciones establecidas.
La medida se implementará de manera progresiva, mediante distintas etapas que contemplarán la situación particular de los trabajadores. En una primera instancia podrán acceder quienes reúnan los requisitos exigidos, mientras que posteriormente se habilitarán mecanismos para incorporar a aquellos que todavía tengan capacitaciones pendientes.
Cómo se realizarán las recategorizaciones del personal de Enfermería
Desde el Ministerio de Salud explicaron que la implementación requirió un trabajo previo de revisión de antecedentes, análisis de situaciones laborales y coordinación con UPCN. Estas tareas estuvieron a cargo de la cartera sanitaria, a través de la Dirección General de Enfermería, junto con representantes gremiales.
El ministro Daniel Blanzaco se refirió al alcance de la decisión y explicó cómo se organizará el procedimiento. "Estamos dando inicio a un proceso muy esperado por el personal de Enfermería. Fue un trabajo importante de revisión de antecedentes y de articulación con el gremio para encontrar una modalidad que nos permita avanzar progresivamente e incluir a los trabajadores según las capacitaciones que tienen realizadas. Se dividirá por etapas según quienes cumplen con los requisitos y luego habrá nuevas instancias para que quienes tienen requisitos pendientes también puedan acceder", expresó.
El funcionario también destacó que la organización del procedimiento permitirá establecer criterios para futuras promociones dentro de la carrera profesional. "Además, este trabajo nos permite sentar las bases para que las próximas recategorizaciones sean mucho más ágiles y ordenadas, reconociendo también la formación y el desarrollo profesional de nuestros enfermeros", añadió.
Qué establece la Ley Provincial de Carrera de Enfermería
La Ley Provincial N° 10.930, sancionada en 2021 y reglamentada mediante el Decreto 599/23, establece las condiciones que regulan la carrera del personal de Enfermería en Entre Ríos.
En particular, el artículo 13 dispone que los trabajadores podrán ser promovidos cada tres años dentro de un mismo tramo, siempre que cuenten con una calificación apta y no registren sumarios administrativos. La reglamentación también contempla las evaluaciones de desempeño y las capacitaciones como criterios para acceder a las promociones.
Para esta primera implementación, el Gobierno provincial anunció que se contemplarán situaciones excepcionales vinculadas con los requisitos de formación. El objetivo será generar nuevas instancias para que los agentes que todavía no completaron las capacitaciones exigidas puedan hacerlo y acceder posteriormente a la recategorización.
De esta manera, el procedimiento no se limitará exclusivamente a quienes cumplan actualmente con todas las condiciones, sino que incluirá una planificación destinada a ampliar progresivamente las posibilidades de acceso.
El Gobierno y UPCN destacaron el trabajo conjunto
Durante la reunión, el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, se refirió a la importancia de implementar los mecanismos previstos en la legislación vigente. "Lo importante es que los compromisos y los derechos reconocidos puedan llevarse a la práctica. Esta recategorización es el resultado de mucho trabajo y de la voluntad de encontrar respuestas concretas", manifestó.
Asimismo, el funcionario sostuvo: "Detrás de cada servicio público hay trabajadores que sostienen cotidianamente el Estado, más allá de cualquier gestión o bandería política. Reconocer su trayectoria y su esfuerzo es también fortalecer las instituciones".
Por su parte, el secretario general de UPCN Entre Ríos, José Allende, valoró el anuncio y recordó las gestiones realizadas para avanzar con la aplicación de la normativa.
"Valoramos que esta recategorización finalmente se concrete. Es un reconocimiento previsto en la ley y esperado por los trabajadores. Detrás de esta instancia hay meses de trabajo, relevamiento y análisis conjunto. No se trata solamente de tomar una decisión política, sino de estudiar cada situación y construir una propuesta que llegue efectivamente a los trabajadores", señaló.
UPCN planteó otros aspectos de las condiciones laborales
Allende también hizo referencia a otros asuntos que forman parte de la agenda gremial del personal sanitario, más allá de las cuestiones salariales. "Para UPCN, la tarea gremial va más allá de lo salarial: también implica atender las condiciones laborales, las funciones, las jefaturas y la situación de los trabajadores transitorios", afirmó.
En ese sentido, el dirigente remarcó la necesidad de sostener las instancias de negociación con las autoridades provinciales. "Podemos tener diferencias con el Gobierno, porque representamos intereses distintos, pero tenemos la responsabilidad de dialogar y trabajar para que las respuestas lleguen", agregó.
Analizarán la carga horaria de Enfermería para 2027
Otro de los temas abordados durante el encuentro fue la jornada laboral del personal de Enfermería, establecida en el artículo 19 de la Ley 10.930.
La normativa fija ocho horas diarias de trabajo, con un máximo de 40 horas semanales y hasta 160 horas mensuales. Según informó el Ministerio de Salud, desde enero de 2026 las distintas áreas de la cartera sanitaria acordaron una organización de la carga horaria ajustada a esas disposiciones.
Posteriormente, en septiembre, el esquema quedó formalizado por escrito mediante la correspondiente normativa de planificación. Sobre este punto, Blanzaco aclaró que "las 160 horas mensuales constituyen un límite máximo y no una cantidad mínima obligatoria según la normativa".
El ministro adelantó que se trabajará en una nueva instancia de análisis de cara al próximo año. "Estamos avanzando en establecer una mesa de trabajo orientada a planificar el período 2027, evaluando la necesidad de revisar el esquema de horas mensuales y, de considerarse oportuno, modificar el artículo 19 de la Ley", precisó.
La posibilidad de modificar la legislación quedó planteada como una alternativa sujeta a evaluación, sin que se anunciara una reforma concreta.
Quiénes participaron de la reunión
Además de los ministros y del secretario general de UPCN, participaron del encuentro el secretario de Trabajo, Mariano Camoirano; el director general de Enfermería, Martín Nani; y la jefa del Departamento Enfermería, Dora Gómez.
En representación del gremio también estuvieron presentes la secretaria adjunta, Cristina Melgarejo, e integrantes de la comisión directiva del equipo de Salud de UPCN.
Con la presentación del instructivo, el Gobierno provincial anunció el inicio del proceso administrativo para aplicar las recategorizaciones. No obstante, no se precisaron fechas de efectivización, cantidad de trabajadores alcanzados ni detalles sobre eventuales modificaciones salariales derivadas de las promociones.