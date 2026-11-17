El presupuesto 2027 de Paraná comenzó a debatirse en el Concejo Deliberante, luego de que el proyecto enviado por el Ejecutivo municipal tomara estado parlamentario. La iniciativa contempla recursos por casi $295.000 millones y prevé inversiones en obras públicas, mantenimiento de servicios y atención de emergencias. El oficialismo espera alcanzar los acuerdos necesarios para aprobarlo antes de fin de año.

El concejal Emiliano Gómez Tutau, presidente de la Comisión de Hacienda del Concejo Deliberante de Paraná, explicó a Elonce que se trata de un presupuesto elaborado en un contexto económico complejo, marcado por la caída de la coparticipación, la inflación y la reducción de programas nacionales de obra pública.

"Paraná presenta cuentas ordenadas. Son casi $295.000 millones. Eso quiere decir que es el mismo presupuesto del año pasado con los precios de hoy. No se agranda ni se infla", sostuvo el edil, quien destacó que el proyecto contempla casi $44.000 millones para obras y una reducción de deuda equivalente a unos siete millones de dólares.

Emiliano Gómez Tutau, presidente de la Comisión de Hacienda del Concejo Deliberante de Paraná (Elonce)

Los cuestionamientos de la oposición

Durante el tratamiento en comisión participó el secretario de Hacienda municipal, quien respondió consultas de los distintos bloques. Una de las observaciones fue planteada por la concejala Silvia Campos, de Juntos por Entre Ríos, respecto del porcentaje destinado a costos operativos, que alcanzaría el 54% del presupuesto.

Gómez Tutau consideró que las dudas son razonables, aunque cuestionó que algunas críticas se formularan antes del encuentro. Según explicó, el incremento de los gastos operativos responde principalmente a la actualización salarial de los trabajadores municipales y no a una ampliación de la planta de personal.

"No gastamos más de lo que se recauda, de lo que ingresa, y tenemos por objetivo justamente seguir prestando los servicios que demanda la sociedad paranaense", afirmó. Además, remarcó que el municipio asumió responsabilidades que anteriormente correspondían a los gobiernos provincial y nacional.

Recursos para atender las inundaciones

El concejal también se refirió a la creciente del río Paraná y a la necesidad de garantizar recursos para asistir a las familias afectadas. Explicó que el municipio cuenta con un equipo de emergencia que trabaja en la planificación de posibles consecuencias del fenómeno de El Niño.

En ese sentido, aseguró que el proyecto presupuestario contempla las necesidades de Desarrollo Social y otras áreas municipales, especialmente en materia de personal e insumos para responder ante situaciones de emergencia.

Respecto de los plazos legislativos, Gómez Tutau anticipó que se realizarán una o dos reuniones adicionales de comisión. "Buscaremos que se pueda aprobar en 15 o 20 días el presupuesto de la ciudad de Paraná", indicó.

La Fiesta del Mate continúa sin definición

Consultado sobre la posibilidad de suspender la próxima edición de la Fiesta Nacional del Mate, el concejal confirmó que la realización del evento permanece en evaluación debido a la emergencia hídrica.

"La intendenta ha fijado una prioridad que es atender la demanda del fenómeno de El Niño y eso es lo que va a guiar la acción de gobierno", manifestó, en referencia a la decisión de Rosario Romero de priorizar la asistencia a los sectores afectados.

Finalmente, expresó su expectativa de que la situación del río mejore antes de febrero y permita celebrar el tradicional encuentro. Aclaró, sin embargo, que cualquier definición estará condicionada por la evolución de la creciente y las necesidades de los vecinos.