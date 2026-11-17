Un camión de gran porte con acoplado enganchó cables y derribó dos postes este martes 17 de noviembre en Paraná. El hecho ocurrió cerca del mediodía en calle Tomás Guido, entre Miller y General Alvarado.

Según se observó en el lugar, el vehículo arrastró el tendido a lo largo de la cuadra. En el recorrido cedieron primero un poste que parecía metálico y luego otro de madera.

El conductor frenó después de que un comerciante de la zona le gritara para advertirle lo que ocurría. El hombre contó a Elonce que vio cómo el camión arrastraba un poste junto con el cableado.

Vecinos y comercios quedaron sin luz

Tras la caída de los postes, vecinos de la cuadra informaron que se habían quedado sin suministro eléctrico. Entre los afectados estaba el dueño de una gomería ubicada en la esquina de Tomás Guido y General Alvarado.

“No puedo trabajar, voy a cerrar ahora un ratito”, contó el comerciante a Elonce. La interrupción del servicio lo obligó a suspender la atención en el local.

Durante el móvil, todavía se intentaba establecer a qué servicios correspondían los postes y los cables afectados. Tampoco se había informado un plazo para el restablecimiento de la electricidad.

El corte de tránsito en calle Tomás Guido

Inspectores municipales interrumpieron la circulación por el tramo afectado de Tomás Guido. Los agentes permanecieron en la zona para desviar a los conductores que llegaban desde Miller y General Alvarado.

El corte se produjo en un horario de movimiento en el barrio. En las inmediaciones hay escuelas y, al momento del operativo, algunos estudiantes salían de clases.

Durante la cobertura de Elonce se observó que otro vehículo enganchó un cable al pasar por el sector. Los inspectores insistieron en que se respetara el corte mientras el tendido permaneciera sobre la calle.

La Municipalidad labró un acta al conductor

Personal municipal labró un acta al conductor del camión. Según la información recogida en el lugar, la multa podría superar el millón de pesos, aunque el monto quedó pendiente de determinar.

El conductor trabajaba para una distribuidora y realizaba un recorrido de abastecimiento a comercios de Paraná. Tras el incidente, habló brevemente con Elonce y dio pocos detalles sobre la maniobra.

Al momento del informe, Tránsito mantenía el operativo en la cuadra. El alcance de los daños y el tiempo que demandaría reparar el tendido todavía estaban por establecerse.