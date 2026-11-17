El Gobierno de Entre Ríos incluyó en el presupuesto 2027 la finalización del edificio propio de la UADER en Paraná. El proyecto contempla la construcción del ala sur, sobre calle Espejo, con 16 aulas y capacidad para unos 560 estudiantes en simultáneo.

La inversión prevista para el conjunto de las obras universitarias asciende a $3.525 millones. La cifra representa un incremento del 605% respecto del ejercicio 2026, según la información presupuestaria.

El nuevo sector conectará las alas central y norte del edificio. Ambas están en uso desde 2025 por estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud.

Cómo será el ala sur del campus en Paraná

La obra abarcará 1.325 metros cuadrados cubiertos y semicubiertos. El proyecto prevé siete aulas en planta baja y nueve en planta alta, con el mismo sistema constructivo y los mismos materiales que el edificio en uso.

El sector también contará con un espacio para buffet, cocina, depósito, sala de máquinas y dos grupos sanitarios. En el exterior se construirán veredas y se incorporará un área de expansión.

El costo estimado del ala sur supera los $2.617 millones. La UADER estará a cargo de la ejecución y la Provincia certificará los avances de la obra.

La aprobación del proyecto y las obras en Oro Verde

El Consejo Superior de la Universidad aprobó el proyecto técnico en una sesión extraordinaria el 20 de octubre. Tras esa decisión, el rector Filipuzzi señaló que el siguiente paso será iniciar el proceso licitatorio.

El presupuesto también prevé nuevas aulas y sanitarios para la Facultad de Ciencia y Tecnología, en Oro Verde. La ampliación responde al crecimiento de la matrícula de esa sede.

En el predio de la Escuela Normal Rural Alberdi se proyectan trabajos de reparación y puesta en valor. Las intervenciones buscan ampliar la capacidad del establecimiento para el dictado de carreras.

La sede de General Ramírez y las partidas estudiantiles

En General Ramírez, la Provincia prevé continuar la ampliación y la refuncionalización del hospital Nuestra Señora del Luján. La intervención contempla sumar espacios para la formación de futuros profesionales de la salud.

El proyecto reserva 722 metros cuadrados para la sede de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de la UADER. Una vez finalizada la obra, las aulas y los espacios académicos podrán recibir hasta 200 estudiantes por turno.

El presupuesto 2027 también contempla incrementos del 305% para investigación y del 180% para extensión universitaria. Las partidas destinadas a becas y comedor estudiantil tendrán una suba del 150%.