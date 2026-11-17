El Túnel Subfluvial y Sidecreer acordaron un descuento del 15% en el peaje para los usuarios de la tarjeta que circulen con vehículos de categoría 1. El beneficio se aplicará a los cruces individuales y a la compra de abonos mensuales.

El convenio se presentó el lunes 16 de noviembre con la participación de Sebastián Barbona y Aníbal Vergara, directores del Ente Interprovincial Túnel Subfluvial. También asistieron el presidente de Sidecreer, Mariano Reyno Buch, y la diputada provincial de Entre Ríos Liliana Salinas.

El Ente explicó que el acuerdo busca reducir los gastos de quienes se trasladan entre Paraná y Santa Fe por trabajo, estudio, motivos familiares o de salud. La iniciativa apunta en particular a los usuarios que realizan varios cruces por mes.

A quiénes alcanza el descuento en el peaje

Para los usuarios de Sidecreer que paguen un cruce individual, la bonificación se calculará sobre la tarifa de categoría 1. Esa modalidad contempla a quienes utilizan el enlace de manera ocasional.

El mismo porcentaje se aplicará a la compra de abonos mensuales de esa categoría. Con esa modalidad, el ahorro se reflejará en el precio del abono.

La presentación del convenio detalló el porcentaje y las dos modalidades alcanzadas. El anuncio no precisó desde qué fecha podrá utilizarse el descuento.

Qué dijo el director del Túnel por Entre Ríos

“El Túnel es una conexión fundamental para miles de personas que todos los días se trasladan entre Santa Fe y Paraná para trabajar, estudiar o desarrollar sus actividades”, señaló Vergara. El director por Entre Ríos vinculó el convenio con el costo que afrontan quienes hacen ese recorrido habitualmente.

Vergara explicó que el trabajo conjunto con Sidecreer permitió incorporar una bonificación para esos traslados. También señaló que la gestión del enlace incluye, además de las tareas de funcionamiento y seguridad, medidas dirigidas a quienes lo utilizan.

Desde el Ente Interprovincial señalaron que el peaje representa un gasto recurrente para quienes usan el Túnel Subfluvial varias veces al mes. Indicaron que la inclusión del abono mensual responde a ese tipo de uso.