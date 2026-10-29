El Túnel Subfluvial refuerza su protocolo de emergencia ante el fenómeno de El Niño

Autoridades de Entre Ríos y Santa Fe analizaron el protocolo de contingencia del Túnel Subfluvial ante posibles emergencias vinculadas al fenómeno de El Niño. Acordaron fortalecer la coordinación entre organismos y avanzar en la capacitación del personal.
El Túnel Subfluvial reforzó su protocolo de emergencia ante el fenómeno de El Niño durante un segundo encuentro de trabajo que reunió a autoridades de Entre Ríos y Santa Fe, organismos de Defensa Civil, equipos sanitarios y personal técnico. La reunión tuvo como objetivo analizar posibles escenarios críticos y coordinar acciones de prevención y respuesta en la conexión interprovincial.
La actividad fue organizada por el Ente Interprovincial Túnel Subfluvial Raúl Uranga-Carlos Sylvestre Begnis y permitió revisar las medidas previstas frente a eventuales contingencias climáticas que pudieran afectar el funcionamiento de la infraestructura.
El encuentro estuvo encabezado por los responsables de Defensa Civil de Santa Fe, Marcos Escajadillo, y de Entre Ríos, Víctor Chanenko. También participaron funcionarios de transporte, autoridades del Túnel Subfluvial, representantes de emergencias sanitarias y Bomberos Zapadores.
Analizaron los riesgos y las medidas de prevención
Durante la jornada, el director técnico del Túnel Subfluvial, Sergio Espinosa, presentó las características constructivas de la conexión entre Paraná y Santa Fe y explicó los principales aspectos del plan de contingencia elaborado ante posibles escenarios asociados al fenómeno de El Niño.
Posteriormente, los responsables de las distintas áreas operativas realizaron observaciones y aportes para mejorar los procedimientos de actuación. El intercambio estuvo orientado a fortalecer la organización de los equipos y la coordinación entre ambas provincias.
En ese contexto, Escajadillo explicó que las contingencias que pudieran producirse en la jurisdicción del Túnel Subfluvial debían considerarse emergencias complejas, debido a las particularidades de la infraestructura y a la participación de organismos pertenecientes a diferentes jurisdicciones.
Capacitarán al personal para responder ante emergencias
El responsable de Defensa Civil de Santa Fe destacó la importancia de preparar a quienes deberán tomar decisiones durante situaciones críticas. En ese sentido, sostuvo que "la mayor seguridad en una emergencia es el conocimiento".
Asimismo, adelantó que el próximo encuentro estará destinado a los operadores de comando, quienes participarán de una jornada de entrenamiento para fortalecer sus capacidades de respuesta y mejorar la toma de decisiones ante eventuales contingencias.
Por su parte, el titular de Defensa Civil de Entre Ríos, Víctor Chanenko, remarcó la necesidad de consolidar una mesa operativa que permita coordinar las intervenciones de los distintos organismos. También señaló que el protocolo acordado deberá funcionar como guía de actuación para garantizar respuestas organizadas.
Coordinación entre Entre Ríos y Santa Fe
El subsecretario de Transporte y Logística de Santa Fe, Jorge Henn, valoró el trabajo conjunto entre las administraciones provinciales y destacó la articulación impulsada por los gobernadores Maximiliano Pullaro y Rogelio Frigerio.
Del encuentro también participaron los directores del Túnel Subfluvial, Sebastián Barbona y Aníbal Vergara; el director general de Emergencias Sanitarias de Entre Ríos, Daniel Blanzaco; personal sanitario de Santa Fe, Bomberos Zapadores y equipos técnicos del Ente.
Las autoridades coincidieron en la necesidad de optimizar los recursos disponibles y consolidar mecanismos de coordinación para afrontar posibles emergencias. Las acciones buscaron fortalecer la seguridad de los usuarios, los trabajadores y la infraestructura que conecta ambas provincias.