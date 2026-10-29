Gualeguaychú: golpeó a una mujer que iba a denunciar la sustracción de su celular y quedó detenido

Un hombre fue detenido en Gualeguaychú tras golpear a una mujer que se dirigía a denunciar la sustracción de su teléfono celular. El episodio ocurrió durante la mañana de este jueves, en la intersección de las calles Misiones y La Rioja, donde efectivos policiales presenciaron la agresión e intervinieron inmediatamente.

Según informó la Policía de Entre Ríos, personal del Comando Radioeléctrico realizaba una recorrida preventiva por la zona cuando observó a un hombre que le propinaba un golpe de puño en el rostro a una mujer. Ante esta situación, los uniformados procedieron a demorarlo en el lugar.

El agresor, de 29 años, fue identificado por los efectivos, mientras que la víctima, de 39, explicó que se encontraba camino a la Comisaría Tercera para realizar una denuncia por la sustracción de su teléfono celular.

La mujer señaló al detenido por la sustracción del celular

Durante el procedimiento, la damnificada manifestó que el hombre que acababa de agredirla era uno de los presuntos responsables de haberle sustraído el dispositivo. También señaló a otro sujeto como posible involucrado en ese hecho.

La información policial no precisó cuándo ni en qué circunstancias ocurrió la sustracción del teléfono. Tampoco se brindaron detalles sobre el vínculo entre la mujer y las personas señaladas.

Ante lo sucedido, los efectivos dieron intervención a la Fiscalía de Propiedad en turno, que tomó conocimiento de la agresión y de la denuncia que la víctima pretendía formalizar ante la dependencia policial.

La Fiscalía dispuso la aprehensión del hombre

Tras recibir el informe del procedimiento, la autoridad judicial ordenó la aprehensión del hombre de 29 años por lesiones. Asimismo, dispuso el traslado de la mujer a la comisaría para que pudiera radicar la denuncia correspondiente.

Las actuaciones quedaron a disposición de la Fiscalía interviniente, que continuará con las diligencias necesarias para esclarecer tanto la agresión como las circunstancias vinculadas con la sustracción del celular.

Por el momento, no se informó si el teléfono fue recuperado ni si se adoptaron medidas respecto del segundo hombre mencionado por la víctima. La investigación continúa bajo intervención judicial.