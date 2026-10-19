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Policiales Peligro en la zona portuaria

Gualeguaychú: corrían picadas alcoholizados y casi terminaron con sus autos en el río

Dos autos destruyeron pilares de cemento y barreras metálicas en el puerto de Gualeguaychú. Los controles de alcoholemia dieron positivo para ambos conductores: el de un Fiat Uno, de 19 años, registró el valor más alto, con 2,31.

19 de Octubre de 2026
Gualeguaychú.
Gualeguaychú. Foto: R2820.

Dos autos destruyeron pilares de cemento y barreras metálicas en el puerto de Gualeguaychú. Los controles de alcoholemia dieron positivo para ambos conductores: el de un Fiat Uno, de 19 años, registró el valor más alto, con 2,31.

Dos conductores alcoholizados que participaban de una picada protagonizaron un peligroso episodio en el puerto de Gualeguaychú en la madrugada del domingo. Los autos impactaron contra pilares de cemento y barreras metálicas, y estuvieron cerca de caer al río.

 

Los vehículos involucrados fueron un Fiat Uno blanco, conducido por un joven de 19 años, y un Volkswagen Gol. Ambos terminaron causando daños en las estructuras de protección del sector costero.

 

 

Según informó R2820, el hecho se produjo cuando los vehículos intentaron ingresar a la avenida Morrogh Bernard, frente a los galpones del puerto y a pocos metros de la grúa.

 

Las barreras evitaron que los autos cayeran al agua

 

Durante la maniobra, los autos arrancaron pilares de cemento y chocaron contra las barreras metálicas. Estas últimas también resultaron rotas por los impactos.

 

A pesar de los daños, las estructuras de contención impidieron que los vehículos terminaran en el río. El episodio ocurrió en uno de los sectores del puerto de Gualeguaychú próximos al agua.

 

 

Los dos conductores dieron positivo en alcoholemia

 

Personal de la Dirección de Tránsito intervino y realizó los controles de alcoholemia a quienes estaban al volante de los dos vehículos.

 

 

El conductor del Fiat Uno blanco registró 2,31 de alcohol en sangre, el resultado más elevado de los dos controles realizados.

 

Por su parte, el conductor del Volkswagen Gol arrojó 0,56. De esta manera, se comprobó la presencia de alcohol en ambos conductores involucrados.

 

 

El episodio dejó daños en los pilares y las barreras del puerto de Gualeguaychú, cuyas estructuras frenaron el recorrido de los autos antes de que alcanzaran el agua.

Temas:

Gualeguaychú Accidente Picadas
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