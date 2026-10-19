Un nene de 11 años murió tras ser atropellado por una camioneta cuando pescaba con su familia

Un nene de 11 años murió tras ser atropellado en la Ruta Nacional 119, en la provincia de Corrientes, cuando se encontraba pescando junto a su familia. El accidente ocurrió durante la tarde del domingo, a la altura del kilómetro 47, en inmediaciones del puente conocido como La Difunta Correa.

De acuerdo con la información policial a la que accedió El Litoral, el menor era oriundo de Curuzú Cuatiá y se encontraba en la zona acompañado por familiares cuando, por circunstancias que todavía se investigan, fue embestido por una camioneta Renault Duster.

El vehículo era conducido por una mujer mayor de edad que circulaba en sentido norte-sur. Al momento del siniestro, también se encontraba en el lugar la madre del niño, quien tiene domicilio en Curuzú Cuatiá.

El menor fue trasladado al hospital, pero falleció

Como consecuencia del impacto, el niño quedó inconsciente y sufrió lesiones de gravedad, por lo que se solicitó asistencia médica de urgencia.

Una ambulancia acudió al lugar y trasladó al menor hasta el hospital local, donde recibió atención de los profesionales de salud y permaneció internado debido a su estado.

Sin embargo, horas después del accidente, las autoridades confirmaron que el nene de 11 años había fallecido, pese a los esfuerzos del personal médico.

Investigan cómo ocurrió el accidente fatal

Tras el siniestro, personal policial intervino en el sector de la Ruta Nacional 119 donde se produjo el atropello y se realizaron los peritajes correspondientes.

Las actuaciones buscan establecer las circunstancias en las que la Renault Duster embistió al menor, que se encontraba en las inmediaciones del puente La Difunta Correa.

Hasta el momento, no se informaron oficialmente las causas del accidente ni se brindaron mayores precisiones sobre la mecánica del impacto.

La investigación continúa con intervención de las autoridades competentes, mientras se aguardan los resultados de las pericias realizadas en el lugar.