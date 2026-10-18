Tragedia en Santa Fe: tres jóvenes murieron atropellados por una camioneta cuando cambiaban una rueda

Tres jóvenes murieron y otros dos resultaron heridos tras ser atropellados por una camioneta Ford Ranger mientras cambiaban un neumático de un Renault 9 detenido a la vera de la ruta provincial 65, en el sur de Santa Fe. El siniestro ocurrió el sábado por la noche, entre las localidades de Monje y Díaz, en el departamento San Jerónimo, publicó La Capital.

Según las primeras informaciones, los cinco jóvenes viajaban en el automóvil cuando debieron detenerse para cambiar una rueda. En esas circunstancias, una camioneta conducida por un hombre que circulaba solo impactó contra el vehículo y atropelló a las personas que se encontraban junto a él.

Quiénes eran los jóvenes que murieron

Las tres víctimas fatales fueron identificadas como Franco Colman, de 26 años; su hermano Agustín Colman, de 29; y Luis Suárez, oriundo de la localidad de Barrancas.

Los hermanos Colman eran de Estación Díaz. Los tres jóvenes murieron en el lugar como consecuencia del impacto.

Los otros dos ocupantes del Renault 9 sufrieron heridas y fueron trasladados al Samco de San Genaro para recibir atención médica. Uno de ellos presentó una fractura en una pierna. El conductor de la Ford Ranger también recibió asistencia médica por las lesiones sufridas.

Investigan las circunstancias del choque

Tras el siniestro, se desplegó un operativo en el lugar con la participación de efectivos de la Comisaría 11ª de Estación Díaz, el Comando Radioeléctrico de San Genaro, la Guardia Provincial y la Policía de Investigaciones. También intervino un médico criminalístico.

La investigación busca establecer cómo se produjo el impacto y determinar si la camioneta circulaba a exceso de velocidad al momento del hecho.

De acuerdo con la información publicada por medios santafesinos, el conductor de la camioneta fue imputado por homicidio triplemente agravado. La causa continúa bajo investigación para esclarecer las circunstancias del siniestro vial que terminó con la vida de tres jóvenes.