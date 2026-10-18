 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales

Tragedia en Santa Fe: tres jóvenes murieron atropellados por una camioneta cuando cambiaban una rueda

El trágico siniestro ocurrió sobre la ruta provincial 65, entre Monje y Díaz, a unos 80 kilómetros de Rosario el sábado por la noche. Dos de las víctimas eran hermanos de 26 y 29 años. Otros dos jóvenes resultaron heridos.

18 de Octubre de 2026
Tres jóvenes perdieron la vida en la noche del sábado
Tres jóvenes perdieron la vida en la noche del sábado

El trágico siniestro ocurrió sobre la ruta provincial 65, entre Monje y Díaz, a unos 80 kilómetros de Rosario el sábado por la noche. Dos de las víctimas eran hermanos de 26 y 29 años. Otros dos jóvenes resultaron heridos.

Tres jóvenes murieron y otros dos resultaron heridos tras ser atropellados por una camioneta Ford Ranger mientras cambiaban un neumático de un Renault 9 detenido a la vera de la ruta provincial 65, en el sur de Santa Fe. El siniestro ocurrió el sábado por la noche, entre las localidades de Monje y Díaz, en el departamento San Jerónimo, publicó La Capital.

 

Según las primeras informaciones, los cinco jóvenes viajaban en el automóvil cuando debieron detenerse para cambiar una rueda. En esas circunstancias, una camioneta conducida por un hombre que circulaba solo impactó contra el vehículo y atropelló a las personas que se encontraban junto a él.

Quiénes eran los jóvenes que murieron

 

Las tres víctimas fatales fueron identificadas como Franco Colman, de 26 años; su hermano Agustín Colman, de 29; y Luis Suárez, oriundo de la localidad de Barrancas.

 

Los hermanos Colman eran de Estación Díaz. Los tres jóvenes murieron en el lugar como consecuencia del impacto.

 

Los otros dos ocupantes del Renault 9 sufrieron heridas y fueron trasladados al Samco de San Genaro para recibir atención médica. Uno de ellos presentó una fractura en una pierna. El conductor de la Ford Ranger también recibió asistencia médica por las lesiones sufridas.

 

Investigan las circunstancias del choque

 

Tras el siniestro, se desplegó un operativo en el lugar con la participación de efectivos de la Comisaría 11ª de Estación Díaz, el Comando Radioeléctrico de San Genaro, la Guardia Provincial y la Policía de Investigaciones. También intervino un médico criminalístico.

 

La investigación busca establecer cómo se produjo el impacto y determinar si la camioneta circulaba a exceso de velocidad al momento del hecho.

 

De acuerdo con la información publicada por medios santafesinos, el conductor de la camioneta fue imputado por homicidio triplemente agravado. La causa continúa bajo investigación para esclarecer las circunstancias del siniestro vial que terminó con la vida de tres jóvenes.

Temas:

Tragedia Santa Fe atropellados
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso