Un auto terminó volcado cerca de María Grande tras una maniobra para esquivar un pozo

Un vuelco ocurrió a aproximadamente dos kilómetros del acceso a María Grande, donde un Volkswagen Gol terminó fuera de su trayectoria sobre un camino de ripio. En el vehículo viajaban dos hombres que resultaron ilesos.

El auto era conducido por un hombre de 36 años, quien iba acompañado por otro de 28. Ambos se encontraban a bordo cuando se produjo el despiste que terminó con el vehículo volcado.

Según la información policial, el conductor manifestó que intentó esquivar un pozo y perdió el control del Volkswagen. Ese fue el relato que aportó sobre las circunstancias previas al siniestro.

La maniobra que terminó en el vuelco

De acuerdo con esa versión, la pérdida de control se produjo al realizar la maniobra para evitar la irregularidad del camino. Después, el vehículo despistó y se registró el vuelco en las inmediaciones de María Grande.

El tramo donde ocurrió el accidente es de ripio y está ubicado a unos dos kilómetros del ingreso a la localidad. La información proporcionada no precisa el horario en que se produjo el hecho.

Personal policial intervino en el lugar y tomó conocimiento de lo sucedido. Entre los datos recabados quedó registrada la explicación del hombre que conducía el automóvil.

Los dos ocupantes fueron evaluados en el hospital

Tras el vuelco, se informó que ninguno de los dos hombres sufrió lesiones. No obstante, se dispuso su traslado al hospital de María Grande para que recibieran una evaluación médica preventiva.

La revisión alcanzó tanto al conductor de 36 años como a su acompañante de 28. El traslado se realizó como medida de precaución después del accidente.

El saldo comunicado fue de dos ocupantes ilesos. La versión sobre el pozo corresponde a lo manifestado por el conductor ante la intervención policial.