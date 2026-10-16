Un camionero entrerriano protagonizó un choque en Uruguay donde murió un hombre

Un camionero entrerriano estuvo involucrado en un accidente fatal en Uruguay, donde un hombre de 69 años murió tras chocar con su camioneta contra la parte trasera de un transporte de carga. El siniestro ocurrió este jueves, alrededor de las 12.20, en el kilómetro 357,500 de la ruta 3, cerca del puente sobre el arroyo Pantanoso, en el departamento de Paysandú.

Según informó el medio uruguayo El Telégrafo, la víctima conducía una camioneta Renault Oroch, con matrícula de Paysandú, y viajaba acompañada por su hijo de 37 años. Por circunstancias que se investigaban, impactó desde atrás contra un camión que circulaba en la misma dirección.

Al volante del transporte de carga se encontraba un entrerriano de 36 años, oriundo de Basavilbaso, quien trabajaba para la empresa Los Negritos SRL, de Nogoyá. Además, se desempeñaba desde hacía 11 años como bombero voluntario en su localidad.

Cómo ocurrió el choque

Camionero conducía un Volvo 310 con matrícula argentina y regresaba hacia Entre Ríos después de descargar un cargamento de pellet de girasol en Trinidad, departamento de Flores. Al momento del accidente, circulaba con la caja de carga vacía.

De acuerdo con los primeros testimonios, se presumía que el conductor de la camioneta podría haberse quedado dormido al volante, lo que habría provocado el impacto contra la parte trasera del camión. Sin embargo, esta hipótesis debía ser confirmada por la investigación.

Tras la colisión, ambos ocupantes de la camioneta consiguieron salir del vehículo. El hombre de 69 años se sentó sobre la tapa de la caja mientras intentaba recuperarse y recibió asistencia inicial del camionero entrerriano.

Inicialmente, el conductor de la camioneta parecía encontrarse en buenas condiciones y manifestó preocupación por su hijo, quien presentaba fuertes dolores como consecuencia del choque.

Sin embargo, minutos después comenzó a descompensarse. Un cirujano que circulaba por la ruta advirtió la situación, detuvo su vehículo y se acercó para asistirlo.

Profesional médico controló sus signos vitales y, ante el rápido deterioro de su estado de salud, inició maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Pese a los esfuerzos realizados, no logró revertir el cuadro.

Posteriormente, llegaron dos ambulancias al lugar, pero los equipos de emergencia constataron el fallecimiento del hombre de 69 años.

Primeras versiones señalaron que la víctima podría haber sufrido un episodio cardíaco fulminante después del accidente, aunque las causas de su muerte permanecían bajo investigación.

También trascendió que ninguno de los ocupantes de la camioneta habría utilizado correctamente el cinturón de seguridad. Según los testimonios, el conductor lo llevaba abrochado por detrás de su cuerpo, mientras que su hijo viajaba con el asiento reclinado porque estaba durmiendo.

Respecto de los daños materiales, la camioneta presentó importantes destrozos en su parte delantera, aunque el habitáculo, el parabrisas, el techo y las puertas permanecieron prácticamente intactos.

Además, los investigadores no encontraron marcas de frenado sobre el pavimento. Las autoridades uruguayas continuaban trabajando para establecer cómo se produjo el choque y determinar las circunstancias del fallecimiento.