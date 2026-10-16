Fueron a constatar una usurpación en un campo y sorprendieron a dos hombres faenando una vaca

Policías investigaban una denuncia por usurpación cuando sorprendieron a dos hombres faenando un vacuno. Secuestraron una camioneta, un arma y elementos utilizados para faena.
Un hombre fue detenido por abigeato en flagrancia en el departamento Colón, luego de que personal de la Brigada de Prevención de Delitos Rurales lo encontrara junto a otro sujeto mientras faenaban una vaca dentro de un establecimiento rural. El procedimiento se realizó cuando los efectivos cumplían una medida judicial vinculada con una denuncia por usurpación del campo.
Según informaron fuentes policiales, la propietaria del establecimiento atravesaba problemas de salud que le impedían concurrir al lugar. En ese contexto, el denunciado habría colocado días atrás un candado en el portón de acceso desde la Autovía 14, impidiendo el ingreso del encargado.
Ante esta situación, se radicó una denuncia y la Fiscalía a cargo del doctor Blanc ordenó una constatación en el establecimiento. Sin embargo, cuando los uniformados llegaron al predio, encontraron al hombre denunciado y a otro individuo mientras finalizaban la faena de un animal vacuno.
Secuestraron una camioneta y una carabina calibre .22
De acuerdo con el parte oficial, ambos hombres, mayores de edad, se disponían a cargar la carne en una camioneta Ford Ranger 4x4. Dentro de la caja del vehículo, los efectivos encontraron bolsas que contenían menudencias del animal.
Durante la inspección, los policías constataron que la vaca presentaba un disparo de arma de fuego en la cabeza, aparentemente efectuado con un arma de pequeño calibre.
Posteriormente, al requisar la camioneta, localizaron una carabina calibre .22, una vaina servida y cartuchería. También incautaron una sierra, cuchillos, una chaira, lazos y ganchos utilizados para realizar la faena.
Tras comunicar lo sucedido a la autoridad judicial de turno, se dispuso la detención del hombre denunciado inicialmente por usurpación, quien fue sorprendido en flagrancia durante el presunto delito de abigeato.
Por su parte, el segundo involucrado quedó supeditado a la investigación judicial.
Finalmente, personal de la Brigada de Abigeato Colón concretó el secuestro de la camioneta, el arma de fuego, las municiones y los elementos utilizados para la faena.
En tanto, el detenido fue trasladado a la Jefatura Departamental Colón, donde permaneció alojado a disposición de la Justicia.