Absolvieron a la pediatra acusada de mala praxis por la muerte de un niño en Gualeguaychú

La médica del Hospital Centenario había sido llevada a juicio por la atención de Yair Suárez, quien murió en enero de 2025 por una sepsis derivada de una peritonitis. El juez Mauricio Derudi la absolvió por el beneficio de la duda.
Una médica pediatra del Hospital Centenario de Gualeguaychú fue absuelta en el juicio por presunta mala praxis relacionado con la muerte de Yair Suárez, un niño de 10 años que falleció el 18 de enero de 2025. El juez Mauricio Derudi dictó el fallo este jueves y resolvió favorecer a la imputada por el beneficio de la duda.
La profesional había sido acusada por su intervención en la atención del menor, quien murió horas después de recibir el alta médica. La autopsia determinó que el fallecimiento se produjo por una sepsis generalizada derivada de una peritonitis.
Los fundamentos completos de la sentencia se conocerán la próxima semana, publicó El Argentino. Durante el adelanto del veredicto, el magistrado explicó que existieron contradicciones entre las conclusiones del perito presentado por la Fiscalía y los testimonios de otros profesionales médicos.
Cómo fue la atención del niño en el Hospital Centenario
Según declaró la madre de Yair durante la investigación, el niño comenzó a presentar fuertes dolores abdominales el viernes 17 de enero de 2025. Esa noche tuvo vómitos y al día siguiente fue llevado al Hospital Centenario.
El sábado, alrededor del mediodía, ingresó a la guardia pediátrica. Allí recibió suero, medicación y oxígeno, además de realizarse análisis de sangre y radiografías.
De acuerdo con el relato de la mujer, los profesionales le informaron que los estudios indicaban un principio de neumonía, por lo que le recetaron amoxicilina y paracetamol.
El niño recibió el alta poco antes de las 17, con la indicación de realizar un control médico el lunes siguiente en el centro de salud del barrio La Cuchilla.
El fallecimiento y los resultados de la autopsia
Tras regresar a su vivienda, Yair permaneció acostado y recibió la medicación indicada. Sin embargo, durante la noche su estado de salud empeoró.
Su madre relató que, alrededor de las 22, intentó trasladarlo de una habitación a otra, pero el niño perdió la estabilidad y se puso rígido.
A las 22.20 ingresó nuevamente al Hospital Centenario, esta vez sin pulso. Según el testimonio materno, los médicos realizaron maniobras de reanimación durante aproximadamente 50 minutos, pero no lograron salvarle la vida.
La denuncia fue presentada al día siguiente y el fiscal Jorge Gutiérrez ordenó la autopsia.
El informe preliminar estableció que Yair murió por una falla multiorgánica secundaria a una sepsis. El cuadro se había originado en una apendicitis aguda
que evolucionó a peritonitis y posteriormente a un shock séptico.
Por qué la Justicia absolvió a la médica
La causa llegó a juicio más de un año y medio después del fallecimiento.
Durante el debate se analizaron las circunstancias de la atención médica y las pruebas presentadas para determinar si existió responsabilidad penal de la pediatra.
Al adelantar su decisión, el juez Mauricio Derudi señaló que los argumentos del perito de la Fiscalía fueron contradichos por médicos del Hospital Centenario que declararon durante el juicio.
Ante esas diferencias, resolvió absolver a la profesional por el beneficio de la duda.
La sentencia completa, cuyos fundamentos se darán a conocer la próxima semana, permitirá conocer en detalle la valoración de las pruebas que llevó al magistrado a adoptar esa resolución.