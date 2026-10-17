Un camión perdió el control y chocó contra un auto en la Ruta 12: cuatro heridos y reportan 4 kilómetros de fila

Un accidente en la Ruta Nacional 12 dejó cuatro personas heridas este sábado por la mañana, luego de que un camión Mercedes-Benz chocara contra un automóvil Ford Focus en jurisdicción de Puerto Piray, provincia de Misiones. Los ocupantes del vehículo de menor porte fueron trasladados al Hospital SAMIC de Eldorado.

El siniestro se produjo alrededor de las 9.40, a la altura del kilómetro 1533, en inmediaciones del puente sobre el arroyo Piray Guazú. El impacto provocó importantes daños materiales y complicaciones para circular por ese sector del norte misionero.

Según las primeras averiguaciones policiales, el conductor del camión habría perdido el control debido a una posible falla en el sistema de frenos. Sin embargo, esa hipótesis deberá ser confirmada mediante las pericias correspondientes.

Cuatro personas fueron trasladadas al hospital

En el Ford Focus viajaban una mujer de 47 años, un adolescente de 15 y dos hombres de 47 y 22 años. Todos resultaron afectados por la colisión y fueron trasladados al Hospital SAMIC de Eldorado para recibir asistencia médica, publicó Primera Edición.

Hasta el momento, las autoridades no informaron la gravedad de las lesiones ni el estado de salud de los cuatro pacientes.

Personal policial intervino en el lugar para realizar las actuaciones correspondientes y determinar las circunstancias que provocaron el accidente.

Un testigo aseguró que el camión habría chocado a más vehículos

Mientras se desarrollaba el operativo, comenzaron a circular testimonios de personas que se encontraban en las inmediaciones del siniestro.

Uno de los testigos relató, mediante un mensaje de audio, que el camión habría perdido el control, embestido a varios vehículos y terminado su recorrido contra un paredón.

De acuerdo con su versión, el transporte de cargas habría impactado contra cuatro o cinco vehículos. No obstante, esa información todavía no fue confirmada por las autoridades, cuyo informe inicial solamente mencionó la colisión contra el Ford Focus.

Complicaciones y largas filas sobre la Ruta 12

El accidente también generó importantes dificultades para quienes circulaban por la Ruta Nacional 12, uno de los principales corredores viales del norte de Misiones.

“Ya la cola supera los cuatro kilómetros de autos”, aseguró el testigo, quien además señaló que la escasa señal telefónica dificultaba las comunicaciones desde la zona.

En el mismo mensaje sostuvo que el tránsito se encontraba totalmente interrumpido y que el corte podría extenderse durante varias horas. Sin embargo, no había confirmación oficial sobre la extensión de la congestión ni el tiempo necesario para normalizar la circulación.

La Policía continuaba con las actuaciones para establecer las causas del choque, determinar si hubo otros vehículos involucrados y conocer la evolución de las personas hospitalizadas.